9. gezegen keşfedilmiş olabilir

Uzun süredir Güneş Sistemi'nde kaç gezegen olduğu tartışılıyor. Plüton yıllarca 9. gezegen olarak kabul edildi. Ancak daha sonra Plüton'un bu statüsü 2006 yılında geri alınmıştı.



Kızılötesi Astronomik Uydu'nun (IRAS) 1983 yılında topladığı veriler yeniden incelendi. İngiliz Londra Kraliyet Koleji’nde görev yapan astronom Michael Rowan-Robinson yeni makelesinde dokuzuncu gezegenin keşfedilmiş olabileceğini öne sürdü.



Robinson'ın makalesi halen yayımlanmayı bekliyor. Robinson makalede bunun düşük bir ihtimal olduğunu kabul ediyor.

Neptün ötesi olarak bilinen Kuiper kuşağı

Öte yandan gökbilimci bu verilerin bakılacak yerin tespiti açısından önemli olduğunu vurguladı. Robinson bilinçli bir tarama için gezegenin şimdiki konumunun tespiti için modelleme yapılabileceği düşüncesinde.



Kuiper kuşağında yer alan bu gezegenimsi yapının Dünya'dan 225 astronomik birim uzaklıkta olduğunu söyledi. Astronomik birim Dünya'nın Güneş'e olan mesafesine veriliyor. 2012 yılında bu mesafenin 149.597.870.700 metre olduğu tespit edildi. Yani bu uzaklık yaklaşık 150 milyon kilometre demek.



Bu da dokuzuncu gezegenin yaklaşık 34 milyar kilometre uzaklıkta olduğu anlamına geliyor.