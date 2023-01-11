9 yaşındaki kız sahilde megalodon köpekbalığı dişi buldu

Amatör fosil avcıları eski ve ender olanı bulmanın hayalini kurarlar.



ABD'de yaşayan dokuz yaşındaki Molly Sampson, Maryland'deki Calvert Beach'e Noel Günü ziyaretindeydi ve annesine "bir Meg aradığını" söyledi.



Küçük çocuk diz boyu sularda yüzerken arzu ettiği şeyi buldu. Çocuğun eline aldığı fosil soyu tükenmiş Otodus megalodon köpekbalığı türüne ait bir diş çıktı.



Yerel bir deniz müzesinin küratörü bunu "hayatta bir kez bulunabilecek türden bir keşif" olarak nitelendirdi.

3.5 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADI



Eski Yunanca'da "büyük diş" anlamına gelen megalodon, en az 3,5 milyon yıl önce yok olana kadar dünya çapında denizlerde yaşadı.



20 metreden uzun olan bu tür, yalnızca dünyanın en büyük köpekbalığı değil, aynı zamanda gelmiş geçmiş en büyük balıklardan biriydi.

Bulgu haberini Facebook'ta paylaşan annesi Alicia Sampson'a göre Molly'nin bulduğu diş 13 santimetre uzunluğunda ve küçük çocuğun eli büyüklüğündeydi.



Anne Sampson, kızları Molly ve Natalie'nin "profesyoneller gibi köpekbalığı diş avına çıkmak" istediklerini ve yeni yıl hediyesi olarak yalıtımlı göğüs tulumu istediklerini yazdı.



CBS News'e konuşan annenin aktardıklarına göre, Noel sabahı hediyelerini alıp kahvaltılarını bitirir bitirmez kocası Bruce ile yakındaki Calvert Cliffs kıyılarına doğru yola çıktılar.



Anne Sampson, kızının bulduğu şey hakkında "Bana onu görünce diz boyu suda yürüdüğünü ve onu almak için daldığını söyledi" dedi. Anne "Kollarını tamamen ıslattığını söyledi, ama buna değdi" yorumunu yaptı.

BABA DA FOSİL AVCISI



Alicia Sampson'ın kocası, çocukluğundan beri bölgede fosil avlamıştı ve Molly'nin 400'den fazla, kendi başına çok daha küçük dişler bulduğunu, ancak ikisinin de bu kadar büyük bir dişle karşılaşmadığını söyledi.



CBS'ye konuşan anne Sampson, "Her zaman bir 'Meg' bulmak istemiştir, ancak her ne sebeple olursa olsun, onu Noel sabahı var etti," dedi.



Aile dişi, paleontoloji departmanı köpekbalığının kimliğini doğrulayan ve Facebook'ta "geleceğin paleontoloğu"nu tebrik eden Calvert Deniz Müzesi'ne götürdü.



Müzenin paleontoloji küratörü Stephen Godfrey, "İnsanlar, bunun gibi dişlerin Calvert Kayalıkları boyunca yaygın olduğu izlenimine kapılmamalı" dedi.



Godfrey, "Dişi bulmak için uçurumları kazması gerekmedi, diş sudaydı" yorumunu yaptı.