AB antitröst düzenleyicileri Apple'a soruşturma açtı

AB antitröst düzenleyicileri, Apple'ın App Store kurallarının Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) ihlal ettiğini ve soruşturma başlattıklarını açıkladı. Soruşturma, Apple'ın üçüncü taraf uygulama geliştiricilerini ve mağazaları kısıtladığı iddialarını içeriyor. Avrupa Komisyonu, geliştiricilerin tüketicilere alternatif teklifleri sunmasını engelleyen bu kuralların adil olmadığını belirtti.

AB antitröst düzenleyicileri Apple'a soruşturma açtı

AB antitröst düzenleyicileri bugün yaptığı açıklamada, 'ın App Store kurallarının, uygulama geliştiricilerin tüketicileri alternatif tekliflere yönlendirmesini engellediği için DMA olarak bilinen AB kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

AB antitröst ve teknoloji düzenleyicisi olarak da görev yapan Avrupa Komisyonu, Mart ayında başlatılan bir soruşturmanın ardından ön bulgularını Apple'a gönderdiğini söyledi.

SORUŞTURMA AÇTI

AB yürütme organı ayrıca iPhone üreticisi hakkında üçüncü taraf uygulama geliştiricileri ve uygulama mağazalarına yönelik yeni sözleşme gereklilikleri nedeniyle de bir soruşturma açtığını söyledi.

AB düzenleyicileri yaptığı açıklamada "Bu iş koşullarının hiçbiri geliştiricilerin müşterilerini özgürce yönlendirmelerine izin vermiyor. Örneğin, geliştiriciler uygulama içinde fiyat bilgisi veremez ya da alternatif dağıtım kanallarında mevcut olan teklifleri tanıtmak için müşterileriyle başka herhangi bir şekilde iletişim kuramazlar." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bazı PlayStation 3 oyunları PlayStation 5 ile uyumlu olabilir

Bazı PlayStation 3 oyunları PlayStation 5 ile uyumlu olabilir

Yapay zekayla kimlik avına önlem: Araştırmacılar yeni yazılım geliştirdi

Yapay zekayla kimlik avına önlem: Araştırmacılar yeni yazılım geliştirdi

Türkiye'de 16,5 milyon TikTok içeriği "topluluk kuralları"nı ihlalden kaldırıldı

Türkiye'de 16,5 milyon TikTok içeriği "topluluk kuralları"nı ihlalden kaldırıldı

Mars'ın gizemli beyaz taşı: "Daha önce görülmedi"

Mars'ın gizemli beyaz taşı: "Daha önce görülmedi"

Apple ve Meta yapay zeka ortaklığını görüştü

Apple ve Meta yapay zeka ortaklığını görüştü

Apple'ın yapay zekasına yasa engeli: AB'deki kullanıcılar mahrum kalabilir

Apple'ın yapay zekasına yasa engeli: AB'deki kullanıcılar mahrum kalabilir

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...