AB antitröst düzenleyicileri Apple'a soruşturma açtı

AB antitröst düzenleyicileri bugün yaptığı açıklamada, Apple'ın App Store kurallarının, uygulama geliştiricilerin tüketicileri alternatif tekliflere yönlendirmesini engellediği için DMA olarak bilinen AB teknoloji kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

AB antitröst ve teknoloji düzenleyicisi olarak da görev yapan Avrupa Komisyonu, Mart ayında başlatılan bir soruşturmanın ardından ön bulgularını Apple'a gönderdiğini söyledi.

SORUŞTURMA AÇTI

AB yürütme organı ayrıca iPhone üreticisi hakkında üçüncü taraf uygulama geliştiricileri ve uygulama mağazalarına yönelik yeni sözleşme gereklilikleri nedeniyle de bir soruşturma açtığını söyledi.

AB düzenleyicileri yaptığı açıklamada "Bu iş koşullarının hiçbiri geliştiricilerin müşterilerini özgürce yönlendirmelerine izin vermiyor. Örneğin, geliştiriciler uygulama içinde fiyat bilgisi veremez ya da alternatif dağıtım kanallarında mevcut olan teklifleri tanıtmak için müşterileriyle başka herhangi bir şekilde iletişim kuramazlar." dedi.