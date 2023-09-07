AB, Dijital Pazarlar Yasası'ndan etkilenecek teknoloji şirketlerini açıkladı

ABD'li teknoloji devleri bu hafta açıklanan yeni düzenlemelerle Avrupa'da daha katı kurallarla karşı karşıya kaldı.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu altı "eşik bekçisi" belirledi.



Bunlar yıllık cirosu 7,5 milyar euronun üzerinde olan veya blok içinde aylık 45 milyon aktif kullanıcısı olan şirketler.





Amazon

Alfabe

Apple

Microsoft

Meta

ByteDance

Şirketlerin kuralları yerine getirmesi için 6 aylarının bulunduğu kaydedildi.

"KÜRESEL GELİRİN YÜZDE 10'U KADAR PARA CEZASI"



AB'nin İç Pazardan sorumlu komisyon üyesi Thierry Breton, "Eğer bu şirketler uymazlarsa, ki umarım hepsi uyacaktır, o zaman küresel gelirin %10'una kadar para cezası verme imkanına sahip olacağız" dedi.



Söz konusu şirketin kurallara uymamaya devam etmesi halinde para cezası %20'ye kadar yükseltilebilir.



Breton sözlerine "Ve eğer devam ederlerse, evet, bu şirketleri parçalamak da dahil olmak üzere araçlarımız var, ancak bunu asla kullanmak istemeyeceğim. Size tüm bu şirketlerle yaptığımız görüşmelerin profesyonelce olduğunu ve doğru karar verdiğimize inandığımı söyleyebilirim." diye devam etti.



MICROSOFT VE APPLE'DAN İTİRAZ



Microsoft ve Apple, komisyonun kendi hizmetleri olan Bing ve iMessage'ın AB'nin Dijital Piyasalar Yasası olarak bilinen yeni kurallara uyması gerektiği yönündeki görüşüne itiraz etti.



Komisyonun bu şirketlerin argümanlarını incelemek üzere bir soruşturma başlattığı ve beş ay içinde karar vereceği kaydedildi.



DİJİTAL HİZMETLER YASASI NEDİR?

Avrupa Birliği tarafından yürürlülüğe konulan Dijital Hizmetler Yasası'nın amacı, çevrimiçi platformları daha güvenli bir hale getirmek. Yeni kurallara göre, çevrimiçi platformlar yasadışı mal, hizmet veya içerik barındıran gönderileri önleme ve kaldırma yollarını uygulamak ve aynı zamanda kullanıcılara bu tür paylaşımları bildirmek zorunda.