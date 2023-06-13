AB dijital platforma çalışanları işçi sayacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, dijital platformlar aracılığıyla çalışan kişilere, fiili çalışma düzenlerine karşılık gelen yasal istihdam statüsünü kazandırmaya ve işçi haklarını vermeye hazırlanıyor.

AB Konseyi, üye ülkelerin dijital platform çalışanlarının haklarına yönelik hazırlanan yeni yasa konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelerde ortak tutum belirlediklerini bildirdi.



Buna göre, dijital platformlarda esnek biçimde çalışanların işçi haklarına kavuşmaları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi sağlanacak.



Dijital platformlar için çalışan kişilerin istihdam statüsü doğru biçimde belirlenecek.



Bir dijital platformun işveren olup olmadığı kontrol kriterleri listesiyle belirlenecek.

KRİTERLERDEN ÜÇÜNÜ KARŞILAMAK YETERLİ



Çalışanların performansını elektronik olarak denetlemek, çalışma saatlerini seçme imkanlarını kısıtlamak, iş reddini önlemek, üçüncü şahıslar adına çalışmayı engellemek, ücrete üst sınır getirmek, görünüm veya davranış kuralları koymak ve çalışanın taşeron kullanmasını kısıtlamak kriterler listesinde yer alacak.

