AB: Drone piyasası 14,5 milyar euroya çıkacak

AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean, Brüksel'de AB'nin "Drone Stratejisi" hakkında basın toplantısı düzenledi.



"Drone teknolojileri son yıllarda hızla gelişti." diyen Valean, Avrupa'da insansız hava aracı pazarını daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.



Valean, "Drone'lar, dağlardaki arama kurtarma çalışmalarına destek vererek en az 10 hayat kurtardı." dedi.



Son dönemde drone'ların Avrupa'da gemilerin çevre kurallarına uyumunu da denetlediğini anımsatan Valean, bu cihazların Dublin'de yiyecek taşımada da kullanıldığını anlattı.

HİZMET ALANI GENİŞLEYECEK



Valean, gelecekte drone'larla daha fazla teslimat yapılacağını ve bunun yolcular için yeni ulaşım hizmetleri sunacağını ifade etti.



Drone'ların ekonomik açıdan da ilgi çekici olduğuna işaret eden Valean, "Stratejimiz doğru bir şekilde uygulanırsa, drone pazarının 2030 yılına kadar 14,5 milyar euro değerinde olabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

145 BİN YENİ İSTİHDAM



Valean, drone hizmetlerinin AB'de 145.000 yeni istihdam ortaya koyabileceğini sözlerine ekledi.



Drone teknolojilerini güvenli bir şekilde kullanmak için gerekli düzenlemeler yapılmasının önemini anımsatan Valean, stratejiyle yeni drone teknolojilerinden daha fazla faydalanmayı sağlayacak düzenleyici ve ticari ortamları kurmaya yönelik 19 operasyonel, teknik ve mali eylem belirlediklerini anlattı.



Valean, stratejilerinin insansız hava aracına karşı çözümler geliştirmeyi de içerdiğini belirterek, bunun drone endüstrisi ile sivil savunma ve kolluk güçleri arasında yeni birliktelikler oluşturmaya katkı sağlayacağını belirtti.