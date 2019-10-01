Avrupa Adalet Divanı, internet sitelerinin kullanıcıların bilgilerini içeren çerezleri saklamak için aktif biçimde onay alınması gerektiğine hükmetti.



Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, internetteki çerezlerle ile ilgili davayı karara bağladı.



Çerezler, ziyaret edilen internet sitelerinin kullanıcı cihazlarında depoladıkları bilgilerdir.

Mahkeme, bir internet kullanıcısının cihazında çerezlerin saklanmasına önceden işaretlenmiş bir kutucuk aracılığıyla onay vermesinin geçerli olmadığına hükmetti.



Kararda, "Çerezleri saklamak için internet kullanıcılarının aktif biçimde rızası gereklidir. Bu nedenle önceden işaretlenmiş bir onay kutusu yeterli olmaz." ifadesi kullanıldı.



Mahkeme, servis sağlayıcıların kullanıcılara, ilgili bilgilerin ne kadar süreyle saklanacağı ve üçüncü tarafların bunlara erişip erişemeyecekleri konusunda da bilgi vermesi gerektiğine karar verdi.