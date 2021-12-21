AB, Microsoft'un ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance'yi satın almasını onayladı

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Microsoft'un Nuance'yi satın almasına yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığı bildirildi.



İnceleme sonucu söz konusu satın almanın rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı belirtilen açıklamada, satın almanın ardından kayıt yazılımları, bulut hizmetleri, kurumsal iletişim, müşteri ilişkileri yönetimi ve işletim sistemi gibi piyasalarda rekabet ortamının devam edeceği kaydedildi.



Microsoft, nisan ayında, yapay zeka ve ses tanıma teknolojileri geliştiren şirketi 16 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.



Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri dahilinde bulunuyor. AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.



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