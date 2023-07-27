AB onayladı: Elektrikli araçların şarj istasyonları artırılacak

Avrupa Birliği, önümüzdeki beş yıl içinde AB otoyollarının %50'sinin elektrikli araç şarj istasyonlarıyla kaplanmasını hedefleyen yeni bir dizi kuralı kabul etti.

KUZEY AMERİKA'DA 30 BİN ŞARJ İSTASYONU KURMA PLANI AÇIKLANDI

Aynı zamanda, Kuzey Amerika'daki bir grup araç üreticisi, bu yıldan başlayarak şehir içi ve otoyollarda "en az" 30.000 şarj istasyonu kurma planını açıkladı.



Birbirinden bağımsız olarak bu iki girişim, elektrikli araçların halihazırda ne kadar önemli hale geldiğinin altını çiziyor.



Uluslararası Enerji Birliği'ne (IEA) göre, geçen yıl satılan yeni otomobillerin yaklaşık %14'ünün elektrikli olduğu kaydedildi.

2021'de bu oran %9, 2020'de ise %5'in altındaydı.

Elektrikli otomobil satışı neredeyse üç katına çıktı ve özellikle Çin, Avrupa ve ABD'de hala güçlü bir şekilde arttığı belirtildi.

Elektrikli otomobillerin satışında artış olduğu ve çok daha fazla şarj cihazına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

DÜNYADA 3 MİLYONA YAKIN ŞARJ İSTASYONU BULUNUYOR



Dünya genelinde yaklaşık 2,7 milyon halka açık şarj istasyonu bulunmaktadır.



IEA'ya göre bunların üçte biri (900.000) adeti geçen yıl kuruldu. IEA raporunda, şarj talebinin çoğunun artık evde şarj ile karşılandığını, ancak elektrikli araçların fosil yakıtlı araçlarla rekabet edebilmesi için hala halka açık şarj noktalarına ihtiyacı olduğunu belirtti.



AB'nin yasama organının bir parçası olan Avrupa Birliği Konseyi, elektrikli araç şarj altyapısını iyileştirmeyi amaçlayan bir yasayı kabul etti.

HER 60 KİLOMETRE BAŞINA 1 HIZLI ŞARJ İSTASYONU KURULACAK



Bu yasaya göre 2025 yılından itibaren, AB'nin ana ulaşım koridoru olan TEN-T ağı boyunca her 60 kilometrede bir en az 150 kilovatlık hızlı şarj istasyonlarının kurulması gerekecek.

