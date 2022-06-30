AB tüketici gruplarından Google hakkında "gizlilik" şikayeti

Avrupa Tüketici Birliği, belirli tüketici gruplarının Google'ın hesap kayıt sürecindeki gizlilik sorunları nedeniyle şikayetçi olduğunu açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 30.06.2022 - 07:59

AB tüketici gruplarından Google hakkında "gizlilik" şikayeti

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Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), Fransa, Yunanistan, Çekya, Norveç ve Slovenya'daki tüketici gruplarının, ülkelerinde 'a hesap kayıt süreciyle ilgili veri koruma otoritelerine şikayette bulunduğunu açıkladı.

TRT 'de yer alan bilgilere göre ilgili açıklamada, "Google'ın kayıt sürecinin her adımında kullandığı dil belirsiz, eksik ve yanıltıcı" ifadesine yer verildi.

Şirketin, "gizlilik dostu" seçenekleri avantajları kaçırmak olarak çerçevelediği vurgulanan açıklamada, "Bu, tüketicinin seçimlerini yaparken bilinçli bir karar vermesini engellemekte ve kişisel verilerinin haksız, şeffaf olmayan ve hukuka aykırı olarak işlenmesine neden olmaktadır.” denildi.

Daha önceki gizlilik eleştirilerinde Google, kullanıcıların ayarları düzenleyebileceğini, silebileceğini veya duraklatabileceğini; ayrıca hizmetlerini iyileştirmek için verilerini topladığını kullanıcılara açıkça belirttiğini duyurmuştu.

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