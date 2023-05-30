AB ve ABD'li yetkililer ticaret ve teknolojiyi masaya yatıracak

AB ve ABD'li temsilciler görüşmelerde önemli ticari ve teknolojik konularda ortak yaklaşım belirlenmesine ve iş birliğini artırmaya odaklanacak.



Yapay zeka, gelişmekte olan teknolojiler, çevrim içi platformlar, sürdürülebilir ticaret, ihracat kontrolleri ve yatırım taraması ile ticaretin kolaylaştırılması AB ve ABD arasında değerlendirilecek ana konular arasında.



AB ve ABD arasında 2021 yılında başlatılan Ticaret ve Teknoloji Konseyi bu alanlarda iş birliğinin ilerletilmesini ve yaşanan anlaşmazlıkların diyalog ortamında giderilmesini hedefliyor.