ABD, BAE ve Suudi Arabistan'a çip satışına onay verdi

ABD yönetimi, BAE ve Suudi Arabistan'a teknoloji ihracatına ilişkin kritik bir onay verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre BAE merkezli G42 ve Suudi Arabistan merkezli Humain şirketlerine gelişmiş Amerikan yarı iletkenlerinin ihracatının onaylandığı belirtildi.

Her iki şirketin de 35 bin adede kadar Nvidia'nın Blackwell çipini satın almak için onay aldığı ifade edilen açıklamada onayın, şirketlerin sıkı güvenlik ve raporlama gerekliliklerini karşılaması şartına bağlı olduğu belirtildi.

"ABD'NİN YAPAY ZEKADAKİ HAKİMİYETİ"

Onayların ABD'nin iki ülkeyle arasındaki yapay zeka anlaşmalarının ardından geldiğine işaret edilerek, bunların ABD'nin yapay zekadaki süregelen hakimiyetini ve küresel teknolojik liderliğini destekleyeceği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Amerikan yapay zeka teknolojilerini Suudi Arabistan, BAE ve dünya genelindeki diğer müttefik ve ortaklara ihracatını desteklemeye devam edeceği vurgulandı.