ABD, BAE ve Suudi Arabistan'a çip satışına onay verdi
20.11.2025 04:01
AA
ABD Ticaret Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli G42 ve Suudi Arabistan merkezli Humain şirketlerine gelişmiş yarı iletkenlerin ihracatına onay verdiğini açıkladı.
ABD yönetimi, BAE ve Suudi Arabistan'a teknoloji ihracatına ilişkin kritik bir onay verdi.
ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre BAE merkezli G42 ve Suudi Arabistan merkezli Humain şirketlerine gelişmiş Amerikan yarı iletkenlerinin ihracatının onaylandığı belirtildi.
Her iki şirketin de 35 bin adede kadar Nvidia'nın Blackwell çipini satın almak için onay aldığı ifade edilen açıklamada onayın, şirketlerin sıkı güvenlik ve raporlama gerekliliklerini karşılaması şartına bağlı olduğu belirtildi.
"ABD'NİN YAPAY ZEKADAKİ HAKİMİYETİ"
Onayların ABD'nin iki ülkeyle arasındaki yapay zeka anlaşmalarının ardından geldiğine işaret edilerek, bunların ABD'nin yapay zekadaki süregelen hakimiyetini ve küresel teknolojik liderliğini destekleyeceği ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Amerikan yapay zeka teknolojilerini Suudi Arabistan, BAE ve dünya genelindeki diğer müttefik ve ortaklara ihracatını desteklemeye devam edeceği vurgulandı.
ANLAŞMALAR 557 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Öte yandan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Riyad ile Washington arasında imzalanan anlaşmaların 557 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalına konuşan Falih, Washington'da düzenlenen ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu kapsamında, ABD ile 242 yatırım anlaşması imzaladıklarını belirtti.
Suudi Arabistanlı Bakan, "Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ortaklığı güçlendirmek amacıyla farklı sektörlerde çok sayıda anlaşmaya imza attık. Riyad ile Washington arasında imzalanan anlaşmaların toplam değeri 557 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.
ABD'nin Suudi Arabistan'daki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu aktaran Falih, 2025'in iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin büyümesi yönünde önemli bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.