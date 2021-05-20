ABD bankası Wells Fargo da kripto para hizmetine başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo'dan kripto paralara ilişkin önemli bir açıklama geldi.



Wells Fargo, dijital para birimlerini alternatif bir yatırım aracı olarak gördüğünü ve yaz aylarında varlıklı müşterileri için kripto para enstrümanları sunmaya başlayacağını açıkladı.



Wells Fargo yatırımcıları tarafından hazırlanan "Kripto para yatırımlarının gerekçeleri" başlık raporda, "Yatırım Enstitüsü, kripto paralar varlıklar kadar stabilite ve geçişgenlik kazanmıştır. Ancak halen ortada olan riskler bizleri bu enstrümanları sadece belirli yatırımcılara sunmaya itiyor. Bu durumda bile fonlar profesyonel ekipler tarafından yönetilmelidir" ifadeleri kullanıldı.



Morgan Stanley, mart ayında varlıklı müşterilerinin Bitcoin fonlarına erişim sağlamasına izin veren ilk ABD merkezli banka olmuştu.



Goldman Sachs ise, mayıs başında yatırımcılarına Bitcoin fiyatlarına bağlı türev enstrümanları sunmaya başladı. JPMorgan da önümüzdeki dönemde benzer bir adım atmaya hazırlanıyor.



ÇİN'İN SINIRLAMA HAMLESİ PİYASAYI ETKİLEDİ



Çin, para aklama mücadelesi kapsamında kripto paraları sınırlamaya çalışıyor. Pekin yönetimi bankaların ve ödeme şirketlerinin, kripto para transferlerine aracılık etmesini yasakladı. Bu haberin ardından Bitcoin 30 bin dolar seviyene kadar indi. Sonra toparlanarak 40 bine tekrardan yaklaştı.