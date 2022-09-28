ABD, Çin'e karşı çip işbirliğini artırmak istiyor: Japon firmalara çağrı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, tedarik zincirlerini güçlendirmek için Japon firmalara çip sektöründe iş birliğini artırmaları çağrısı yaptı. Washington yönetimi, bu alanda Çin'e karşı rekabeti artırmak istiyor.

ABD, Çin'e karşı çip işbirliğini artırmak istiyor: Japon firmalara çağrı

İlişkili Haberler

Tayvan çipten 2022'de 160 milyar dolar bekliyor

Tayvan çipten 2022'de 160 milyar dolar bekliyor

ABD'de hükümetten çip üretimine 50 milyar dolarlık yatırım

'de hükümetten çip üretimine 50 milyar dolarlık yatırım

Suikasta kurban giden eski Başbakan Abe Şinzo'nun cenazesi için düzenlenen devlet töreni kapsamında 'da bulunan Harris temaslarını sürdürüyor.

Harris, ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği Rezidansı binasında Nikon, Fujitsu, Hitachi High-Tech ve Tokyo Electron dahil Japon iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Harris, ekonomik büyüme ve güvenliğin sağlanmasında çip tedarikinin önemini vurgulayarak, bu alanda Japonya'nın "hayati bir rol üstlendiğini" söyledi.

Harris, "Küresel talebi bir ülkenin karşılayamayacağının farkındayız. ABD ve müttefiklerinin pratik seviyelerde büyüme ve işlevselleşmesini sağlayacak tarzda birlikte çalışması önemli." ifadelerini kullandı.

YASAYI HATIRLATTI

ABD, Çin'e karşı çip işbirliğini artırmak istiyor: Japon firmalara çağrı - 1

"Japonya ve ABD, ileriye dönük inovasyona yatırım ve dirençli tedarik zinciri için çalışma kararlılığını paylaşıyor." diyen Harris, Japon firmalarından sektörel iş birliğini artırmalarını talep etti.

Harris, ABD Başkanı Joe Biden'ın yerli üretimin artırılması için geçen ay imzaladığı "Yarı İletkenler Üretmek Amacıyla Yardımcı Teşvikler Oluşturma (CHIPS) ve Bilim Yasası"nı anımsattı.

COVID-19 salgını şartlarının, ülkelerin tedarik zincirlerindeki zayıflıkları ortaya çıkardığını belirten Harris, "Temel ikmal maddelerine yönelik bağlılıklarımızı çeşitlendirmek zorundayız." diye konuştu.

Mobil telefonlardan otomobillere kadar küresel yarı iletken ihtiyacının yükselmesi karşısında gelişmiş ülkeler, istikrarsızlaşan tedarikin büyük ekonomik yansımaları olabileceğini düşünüyor.

ÇİN'E KARŞI YASA

ABD Başkanı Biden geçen ay imzaladığı tasarıda 'e karşı mesajlar vermişti. Biden, ABD'nin elini rakiplerine karşı güçlendirecek yasanın Çin'i rahatsız ettiğini dile getirerek, "Çin Komünist Partisi'nin bu yasa tasarısına karşı ABD iş dünyasında aktif olarak lobi yapmasına şaşmamalı. ABD, bu gelişmiş çiplerin üretiminde dünyaya öncülük etmelidir. Bu yasa tam olarak bunu yapacak" demişti.

Biden, "Eskiden dünyada araştırma ve geliştirmede bir numaraydık, şimdi 9'uncu sıradayız. Çin on yıllar önce 8'inci sıradaydı, şimdi ikinci sıraya yükselmiş durumda ve diğer ülkeler hızla yaklaşıyor. ABD dünyaya liderlik ediyordu. Size söz veriyorum gelecek 10 yıllarda da buna devam edecek." diye konuştu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...