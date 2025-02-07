ABD, Çin'in yapay zekası DeepSeek'i tartışıyor: Kullananlara hapis cezası talep etti!

Son haftalarda Çinli yapay zeka sohbet botu DeepSeek büyük tartışmalara yol açtı.

Her ne kadar DeepSeek 2023 yılında piyasaya sürülmüş olsa da, ChatGPT ve Gemini gibi rakipleri kadar iyi performans gösterirken daha az kaynak kullanan "R1" modeli sayesinde popülerlik kazandı.

Ancak, Çin yapımı bu yapay zeka ABD’de yasaklanabilir ve kullananlara para cezaları ve hapis cezası verilebilir.

KULLANANLARA HAPİS CEZASI ÖNERİSİ!



Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, geçtiğimiz günlerde sunduğu yeni yasa tasarısıyla, DeepSeek ve Çin'e ait yapay zeka araçlarını yasaklamayı önerdi.

Bu yasa tasarısı kabul edilirsi yasağı ihlal eden kişiler 1 milyon dolara kadar para cezası ve 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Çin yapımı yapay zekaları kullanan şirketler içinse cezalar 100 milyon dolara kadar çıkabilir.

Senatör Josh Hawley, tasarıda DeepSeek’in adını doğrudan zikretmese de, bu yasa önerisinin sohbet botunun ABD App Store’da zirveye çıkmasından sadece birkaç gün sonra gelmesi dikkat çekti.

YASAKLAYAN İLK ÜLKE İTALYA

DeepSeek’in gizlilik endişeleri nedeniyle yasaklandığı ilk ülke İtalya oldu ve diğer ülkelerin de benzer adımlar atabileceği belirtiliyor. ABD’de ise Texas eyaleti, DeepSeek’i hükümet cihazlarında yasakladı.



Eski ABD Başkanı Donald Trump, Çinli sohbet botunun ulusal teknoloji endüstrisi için bir "uyarı sinyali" olduğunu söyledi ve ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini araştırdığını belirtti.



DEEPSEEK'İN BAŞARISI TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ DÜŞÜRDÜ



DeepSeek’in büyük başarısının ardından, Nvidia gibi teknoloji devlerinin hisse değerleri düştü.

Buna rağmen, chatbot’un etkileyici performansı göz ardı edilemiyor.

Apple CEO’su Tim Cook, Çin yapay zekaları hakkındaki bir soruya “verimliliği artıran inovasyon iyidir” şeklinde yanıt verdi.