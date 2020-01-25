ABD 'deneysel uzay uçağı' projesini rafa kaldırdı

ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), 2017'de projeyi yürütmek üzere seçilen Boeing firmasının projeden çekildiğini açıkladı.



DARPA İletişim Direktörü Jared Adams, yaptığı açıklamada, "Bu yüzden XSP programını sonlandırıyoruz. Ancak programın hedefleri ilgi alanımızda olmaya devam ediyor. İleride başka rekabetçi projelerde bu hedeflere ulaşmaya çalışabiliriz." ifadelerini kullandı.



DARPA, XSP projesini, ABD Hava Kuvvetlerinin yörüngeye daha hızlı ve sürekli şekilde uydu yerleştirebilmesini sağlamak için, yeniden kullanılabilir özellikte bir uzay uçağı geliştirmek üzere 2013'te başlatmıştı.



HER GÜN YÖRÜNGEYE UYDU YERLEŞTİRMESİ HEDEFLENİYORDU



Uçağın, 10 günde 10 kere, toplam 1360 kilo ağırlığındaki uyduyu yörüngeye yerleştirebilecek kapasitede olması amaçlanıyordu.



Ajans, 2017'de uçak için prototip üretmek üzere gelen teklifler arasından Boeing firmasını seçmişti.



Boeing, ihaleyi almasının ardından "Phantom Express" adlı bir prototip uçak geliştirmişti.

Uçağın test uçuşlarının bu yıl yapılması planlanıyordu.