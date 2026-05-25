ABD engelleyemedi, Huawei meydan okudu

Çin 'in teknoloji devi Huawei , ABD yaptırımları nedeniyle küresel tedarikçilerden kopuk kalmasının üstesinden gelmek için çalışmalarına devam ederken, yarı iletken yeteneklerini küresel çip üreticileri Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ve Intel'inkine yaklaştırmak için yeni bir çip tasarım yöntemi bulduğunu belirtti.

Huawei'nin yarı iletken bölümü başkanı He Tingbo, Şangay'da düzenlenen 2026 IEEE Uluslararası Devreler ve Sistemler Sempozyumu'nda (ISCAS) yaptığı konuşmada, şirketin son altı yıldır Moore Yasası'nın sınırlarını aşmak ve gelişmiş yarı iletken üretim teknolojilerini geliştirmeye devam etmek için Tau Ölçekleme Yasası olarak bilinen yeni bir prensip geliştirdiğini söyledi.

Tau Ölçekleme Yasası, Huawei tarafından, 1996 yılında şirkete katılan ve Washington'ın sürekli baskısı altında çip tasarımı için alternatif yollar geliştirmeye yönelik Huawei'nin çabalarına öncülük eden He'nin anısına "Her'in Yasası" olarak da adlandırılıyor. Yarı iletken iş biriminin başkanı olarak, çip kolu Hisilicon Technologies'in küçük bir tasarım ekibinden akıllı telefonlar, PC'ler, yapay zeka hesaplamaları ve daha fazlası için küresel olarak tanınan bir çip tasarımcısına dönüşümünü denetledi.

He'nin belirttiğine göre, bu yeni prensibe dayanarak mühendisler sinyal gecikmesini azaltabilir ve transistör yoğunluğunu sürekli olarak artırarak, işlem gücünü artırmak için transistörleri giderek küçültmeye dayanan Moore Yasası'nın sınırlarının ötesinde çip işlem gücünü geliştirmeye devam edebilirler.

Her'in yasasını çip endüstrisi için yeni bir standart olarak nitelendiren kadın, bu yasanın şirketin çip tasarımını, devreleri ve hatta tüm sistemleri optimize etmesine yardımcı olacağını söyledi.

KİRİN ÇİPLERİ PİYASAYA ÇIKACAK

Yeni yasayı tamamen benimseyecek ilk çip, Huawei'nin Kirin yonga seti serisinde yer alacak ve bu yıl piyasaya sürülecek amiral gemisi akıllı telefonunda kullanılacak. Huawei, işlem performansını artırmak için diğer yapay zeka işlem çip ürünlerinde de yasayı uygulayacağını belirtti.

DÜNYADA LİDERLİĞE OYNUYORDU

ABD, Huawei'nin gelişmiş yabancı teknolojileri kullanmasını engellemek için sıkı ihracat kontrolleri uygulamadan önce, Çinli teknoloji devi kısa bir süreliğine Apple'ı geride bırakarak ve yalnızca Samsung'un gerisinde kalarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olmuştu. Huawei'nin akıllı telefon işi, ABD'nin bu baskısından özellikle ağır darbe aldı. Yenilenen Kirin yonga setinin şirketin telefon işini anlamlı bir şekilde canlandırıp canlandıramayacağı ise henüz belli değil.

Huawei, en yeni çip tasarım yaklaşımıyla, 2031 yılına kadar küresel çip liderlerinin 1,4 nanometre (14 angstrom olarak da bilinen) çip teknolojilerine yetişebileceğini söyledi. Bu zaman çizelgesi, şirketi, her biri 2029 civarında kendi 1,4 nm çip üretimini başlatmayı planlayan TSMC ve Intel'in sadece birkaç yıl gerisinde bırakacak.