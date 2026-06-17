ABD frene bastı, DeepSeek için karar verildi

ABD , Trump yönetiminin Pekin ile gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çalışması nedeniyle Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek , bellek çipi üreticisi CXMT ve ulusal güvenlik riski olarak belirleyen 100'den fazla diğer şirketi ticaret kara listesine eklemeyi erteledi.

DeepSeek, CXMT ve diğer şirketlerin, Ticaret Bakanlığı'nın Varlık Listesi'ne (Entity List) eklenmesi geçen yıl kurumlar arası bir komite tarafından onaylanmıştı.

Üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi geçen yıl yaptığı açıklamada, ocak 2025'te düşük maliyetli yapay zeka modeliyle teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran DeepSeek'in, Çin 'in askeri ve istihbarat operasyonlarını desteklediğini belirtmişti. Yetkili, girişimin gelişmiş ABD çiplerine yasa dışı yollardan erişmek için Güneydoğu Asya'daki paravan şirketleri kullanmaya çalıştığını da sözlerine eklemişti.