ABD, Google'ı bölmek istiyor

ABD'de Google'ın ana şirketi Alphabet’in bölünmeye zorlanabileceği bildirildi.



ABD’li bir hakim, ağustos ayında ABD'deki internet aramalarının yüzde 90'ını kapsayan Google'ın yasadışı bir tekel oluşturduğuna karar verdi.



Adalet Bakanlığı da Google'ın çevrimiçi arama pazarındaki tekelinin neden olduğu zararı hafifletmek için operasyonlarının bir kısmını satmaya zorlanmasını önermeyi düşündüğünü açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Google'ın dağıtım üzerindeki kontrolünü bugün sonlandırmayı değil, aynı zamanda Google'ın yarının dağıtımını kontrol edememesini de gerektiriyor." denildi.

YAPAY ZEKA GENİŞLEMESİ DE HEDEFTE

Adalet Bakanlığı'nın önerileri arasında Google’ın yapay zeka alanında egemenliğinin genişlemesini engellemek de yer aldı.

Önerilen çözümlerin Amerikalıların internette bilgiye nasıl eriştiğini yeniden şekillendirebileceği belirtildi.



Ayrıca Google’ın gelirlerini azaltarak rakiplerinin büyümesine olanak tanıyabileceği kaydedildi.



GOOGLE'DAN TEPKİ



Google, önerilerin radikal olduğunu belirterek karşı çıktı.



Temyize gitmeyi planladığını açıklayan şirket, arama motoru kalitesinin kullanıcılar tarafından tercih edilmesini sağladığını belirtti.



Kullanıcıların arama motoru değiştirme seçeneğine sahip oldukları da ifade edildi.



Adalet Bakanlığı’nın, 20 Kasım’a kadar mahkemeye daha ayrıntılı bir teklif sunması tahmin ediliyor.

Google da 20 Aralık tarihine kadar kendi çözüm önerilerini sunabilecek.