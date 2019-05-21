ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

ABD'nin aldığı karar Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.

ABD Ticaret Bakanı Ross, Reuters'a yaptığı açıklamada söz konusu 90 gün boyunca Huawei teknolojisine dayanan telekomünikasyon şirketlerine başka anlaşmalar yapmaları için imkan tanınmış olacağını da belirtti.

Uzmanlar ise 90 günü kapsayan kararla internet, bilgisayar ve cep telefonları sistemlerinin olası bir çöküşünün engellenmesinin amaçlandığını belirtiyor.

HUAWEİ KURUCUSUNDAN ERTELEME YORUMU



Huawei Kurucusu Ren Zhengfei ise erteleme ile ilgili yaptığı açıklamada ABD'nin bu kararını önemsemediğini, ABD hükümetinin kendilerini hafife aldığını söyledi.

Aynı açıklamasında ABD'nin aldığı kararların Huawei'nin 5G alanındaki çalışmaları etkilemeyeceğinin altını çizen Zhengfei rakiplerinin 2-3 yıl boyunca bu alanda Huawei'yi yakalayamayacağı iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan kararnameyi imzalamıştı. Ticari kara listeye Huawei de eklenmişti.

HUAWEI'DEN AÇIKLAMA

Huawei'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Huawei Android'in dünyadaki gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunmuştur. Android’in en önemli küresel iş ortaklarından biri olarak hem kullanıcılara hem de sektöre fayda sağlayan bir ekosistem geliştirmek için açık kaynaklı platformlarıyla yakın bir şekilde çalışmaktadır. HUAWEI, tüm dünyada bugüne kadar satılan ve halihazırda stokta bulunan tüm HUAWEI ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecektir. Dünya çapında tüm kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceğiz."

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada Washington yönetiminin Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei’ye getirdiği yasağın ardından alınacak önlemler için “bekleyin ve görün” uyarısı yapıldı.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang’ın açıklamaları, ABD Ticaret Bakanlığı’nın ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını koruma amacıyla ABD’li şirketlerin Huawei ile çalışmasını yasaklamasının ardından geldi.



Bunun yanında ABD merkezli teknoloji şirketi Google, hizmetlerinin Huawei cihazlarında yasaklanacağını açıkladı. Google’dan yapılan açıklamada şirketin Ticaret Bakanlığı kararına uyması gerektiği belirtilirken, mevcut Huawei kullanıcılarının “Google Play ve Google Play Protect” gibi hizmetleri kullanmaya devam edebilecekleri belirtildi.



Ek olarak medyada yer alan bazı haberlerde Almanya merkezli çip üreticisi Infineon Technologies’in Huawei’ye yapılan teslimatları durduracağı iddia edildi. ABD merkezli çip üreticileri Intel ve Qualcomm’un da Washington’ın kararı üzerine Huawei’ye yazılım ve ürün göndermeyi bıraktığı belirtildi.



Başkan Trump, geçtiğimiz hafta ABD merkezli firmalarının "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

HUAWEI KULLANICILARINI NASIL ETKİLEYECEK?



Android platformuna ait Twitter hesabından konuyla ilgili Huawei kullanıcılarına bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, "ABD hükümetinin tüm taleplerine uyacağımızı temin etmekle birlikte, Google Play ve Google Play Protect gibi hizmetler mevcut Huawei cihazlarında çalışmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.



TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HUAWEİ'YE SIRTINI MI DÖNÜYOR?



Haberde, Google'ın yanı sıra Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD'li dev teknoloji şirketlerinin de Huawei'yle olan ilişkilerini askıya aldıkları ve ürün tedariki sağlamayacakları kaydedildi.



Google ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin kararı, ABD hükümetinin perşembe günü telekom ekipmanlarını dış ticaret yasağı listesine eklemesinin ardından gerçekleşirken, yine ABD hükümeti tarafından yabancı rakiplerin teknolojileri ve servislerinin engellenmesi kapsamında "Ulusal ekonomik acil durum" ilan edilmişti.



KENDİ İŞLETİM SİSTEMİNİ ÜRETİYOR



Geçtiğimiz dönemde Huawei'nin kendi işletim sistemini geliştirmek için ilk adımı atmıştı. Google'ın aldığı bu karar sonrası firmanın bu projeye hız verebileceği belirtliyor.



Daha önce Samsung ve Nokia gibi şirketler kendini işletim sistemlerini çıkarmış fakat başarılı olamamıştı.



TİCARET SAVAŞI BİRİNCİ YILINI GERİDE BIRAKTI



ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşı" bir yılı geride bıraktı. "Ticaret savaşı" müzakerelerinin son toplantısına katılmak üzere mayıs ayı başında ABD'ye giden Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, müzakerelerden eli boş dönmüştü. Çinli ve ABD’li heyetlerin iki gün boyunca yürüttüğü müzakerelerden sonuç alınamamıştı.



Çin Ticaret Bakanlığı, 11 Mayıs'ta 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına uygulanan tarifenin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkmasına tepki göstererek, "Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız." açıklamasını yapmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin heyeti ile yapılan görüşmelerde çok az ilerleme kaydedilmesini gerekçe göstererek, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuştu.



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