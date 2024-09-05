ABD, İngiltere ve AB yapay zeka standartları konusunda anlaşma imzalayacak

ABD, İngiltere ve AB'nin, yapay zeka kullanımına ilişkin ilk yasal bağlayıcılığı olan uluslararası anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Sözleşmenin Kanada, Japonya ve Avusturalya'nın da dahil olduğu 50'den fazla ülke tarafından hazırlandığı kaydedildi.

ABD, İngiltere ve AB yapay zeka standartları konusunda anlaşma imzalayacak

Dünyanın ilk uluslararası yapay zeka anlşaması yakın zamanda imzalanmaya hazırlanıyor.

Financial Times'ın Perşembe günü bildirdiğine göre, ABD, İngiltere ve AB'nin yapay zekanın kullanımına ilişkin yasal bağlayıcılığı olan ilk uluslararası anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

Üç ülkenin Perşembe günü Avrupa Konseyi'nin yapay zeka sözleşmesini imzalayacağı belirtilirken, sözleşmenin Kanada, Japonya ve Avustralya dahil 50'den fazla ülke tarafından iki yıldan fazla bir süredir hazırlandığı da kaydedildi.

Üst düzey bir Biden yönetimi yetkilisinin verdiği demeçte, ABD'nin yapay zeka teknolojilerinin insan haklarına ve demokratik değerlere saygıyı desteklemesini sağlamaya kararlı olduğunu ve Avrupa Konseyi'nin bu alandaki kilit katma değerini gördüğünü söyledi.

Habere göre İngiltere Bakanı Peter Kyle, “Bu, küresel çapta gerçek dişlere sahip ilk proje ve aynı zamanda çok farklı ulusları bir araya getiriyor” dedi.

Avrupa Konseyi'nin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü ele alan yapay zeka çerçeve sözleşmesi, Komitesi (CAI) tarafından hazırlandı.

CAI, sözleşmenin taslağını Mart ayında tamamladı.

Bunu takiben, sözleşme 17 Mayıs'ta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edildi ve 5 Eylül'de Vilnius'ta imzaya açılacak.

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