ABD ordusu açıkladı: Kablosuz enerji aktarımında rekor kırıldı

DARPA, kablosuz enerji aktarımında yeni bir mesafe rekoru kırdı. Ajans, 8,6 kilometre uzaklıktaki bir alıcıya 800 watt'tan fazla enerji iletti.



ABD’nin New Mexico eyaletinde gerçekleştirilen son deneyde, ekip lazer sistemlerini kullanarak enerjiyi 30 saniyede aktardı.



Bu testten önce, rekor 1,7 kilometrede 25 saniye boyunca 230 watt ortalama enerji ve 3,7 kilometrede daha küçük bir enerji iletimi deneyiydi.

UZAYDA ELEKTRİK ÜRETİMİ



Ünlü fizikçi Nikola Tesla'dan bu yana insanlar kablosuz güç transferi fikrini, yani kablo şebekesine ihtiyaç duymadan enerji transferini başarmaya çalışıyor. Son yıllarda, bilim insanları uzayda yapılan deneylerle bunu belirli ölçülerde başarabildi. Ancak bunlar miliwatt ölçeğinde kaldı.



Bu miktarı artırabilir ve güç transferini daha verimli hale getirebilirlerse, örneğin uzayda büyük Güneş panelleri inşa ederek enerjiyi gezegene göndererek elektrik elde etmek mümkün olabilir.

ASKERİYEDE KULLANILACAK



Öte yandan, DARPA'nın deneylerinde kablosuz enerji transferinin, askeri bağlamda kullanılması planlanıyor. Bu deneyler sonucunda ordunun Kalıcı Optik Kablosuz Enerji Rölesi (POWER) programına yatırım yapılabilir.



DARPA, son testlerin ardından yaptığı açıklamada, "Enerji, askeri operasyonlar için temel bir gereksinim ve enerjiyi uç noktalara (savaş alanları, afet bölgeleri, vb.) ulaştırmanın geleneksel yolları inanılmaz derecede yavaş, riskli ve kaynak tüketicidir" ifadelerini kullandı.



"PRAD (POWER Receiver Array Demo) olarak adlandırılan bu testler, POWER programının uzun vadeli hedefi olan, gücün kolayca üretilebildiği bir yerden ihtiyaç duyulan her yere anında iletilebilmesine yönelik önemli bir adımı temsil ediyor ve yakıt kısıtlamalarından bağımsız platform yetenekleri için yeni bir tasarım alanı açıyor."

LAZERLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Deney düzeneğinde bir lazer, kablosuz olarak kilometrelerce yol kat ettikten sonra alıcıdaki küçük bir açıklıktan içeri giriyor. İçeride ışık, onu içerideki Güneş pillerine yansıtan ve enerjiyi tekrar kullanışlı güce dönüştüren parabolik bir aynaya çarpıyor. Söz konusu testte hem kaynak hem de alıcı yere yerleştirildi.



Test verimlilikten çok mesafeyle ilgiliydi, ancak ekip yaklaşık yüzde 20 oranında verimlilik elde ettiklerini bildirdi. DARPA sistemin ölçeklendirilebilmesini ve örneğin insansız hava araçlarına (İHA) güç sağlamak için kullanılabilmesini umuyor.

