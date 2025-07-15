ABD ordusu, Grok’a 200 milyon dolar ödeyecek

Küfür skandalının üzerinden bir hafta geçmişken ABD hükümeti, Elon Musk’ın xAI firmasının sohbet botu Grok için 200 milyon dolar ödeme kararı aldı.



Salı günü duyurulan anlaşma uyarınca Savunma Bakanlığı (Pentagon), Grok’u askeri amaçlar doğrultusunda modifiye edecek.



Sözleşmenin imzalanmasının yanı sıra xAI, ABD hükümetine “sınırda yapay zeka ürünleri" tedarik edeceğini belirttiği "Grok for Government"ı da duyurdu.



Hükümet xAI’ın yanı sıra Anthropic, Google ve OpenAI ile de benzer sözleşmelere imza atmıştı. Ancak Grok’la yapılan anlaşmanın zamanlaması tepki uyandırabilir.



KÜFÜR ETMİŞ, SKANDALLARA KARIŞMIŞTI



Grok geçen hafta başından bu yana skandal niteliğinde çeşitli ifadeleriyle gündemdeydi.



Hem Türkiye'de hem de dünya çapında kullanıcıların yanıt taleplerine küfürlü cevaplar veren sohbet botu, son olarak Hitler övgüsünde bulununca XAI alarma geçmiş ve hizmeti geçici olarak durdurmuştu.



Türkiye'de de Atatürk’ün hatırasına hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri alenen aşağılama ifadeleri kullanmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.



Daha sonra sohbet botunu erişime kapatan şirket, "birçok kişinin karşılaştığı korkunç davranışlar" için özür dilemiş ve Grok’un davranışlarından 16 saat aktif kalan bir kod güncellemesinin sorumlu olduğunu açıklamıştı.



Haftasonu yeniden erişime açılan Grok’un ise halen argo kelimelerle konuştuğu tespit edilmişti.

