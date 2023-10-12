ABD Uzay Kuvvetleri ChatGPT'yi yasakladı

Uzay Kuvvetleri'nin işgücüne verdiği isim olan Guardians, büyük dil modelleri de dahil olmak üzere ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanamayacak.

Bu tür yazılımların Baş Teknoloji ve İnovasyon Ofisi tarafından resmi onay alana kadar devlet bilgisayarlarında kullanılması yasaklandı.



VERİ GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİNDEN DOLAYI YASAKLANDI

Reuters'ın aktardığına göre, ABD Uzay Kuvvetler, veri güvenliği endişelerinden dolayı ChatGPT gibi web tabanı yapay zeka araçlarının kullanımını yasakladı.

Hava Kuvvetleri sözcüsü Tanya Downsworth yaptığı açıklamada, "Uzay Kuvvetleri, yapay zeka modellerinin Muhafızların rollerine ve USSF misyonuna entegre etmek için ileriye dönük en iyi yolu belirlerken, ABD Uzay Kuvvetleri bünyesinde Üretken Yapay Zeka ve Büyük Dil Modellerinin kullanımına ilişkin stratejik bir duraklama uygulandı" dedi.



Uzay Kuvvetleri'nin jeneratif yapay zeka kullanımına ilişkin daha fazla kılavuzun önümüzdeki ay yayınlanacağını da sözlerine ekledi.