ABD Uzay Kuvvetleri ChatGPT'yi yasakladı

ABD Uzay Kuvvetleri, veri güvenliği endişeleri nedeniyle işgücü için ChatGPT gibi web tabanlı üretken yapay zeka araçlarının kullanımını durdurdu. Hava Kuvvetleri sözcüsü Tanya Downsworth, bu yasağın stratejik bir duraklama olduğunu vurguladı.

ABD Uzay Kuvvetleri ChatGPT'yi yasakladı

Kuvvetleri'nin işgücüne verdiği isim olan Guardians, büyük dil modelleri de dahil olmak üzere ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanamayacak. 

Bu tür yazılımların Baş ve İnovasyon Ofisi tarafından resmi onay alana kadar devlet bilgisayarlarında kullanılması yasaklandı.

VERİ GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİNDEN DOLAYI YASAKLANDI

Reuters'ın aktardığına göre, Uzay Kuvvetler, veri güvenliği endişelerinden dolayı ChatGPT gibi web tabanı yapay zeka araçlarının kullanımını yasakladı.

Hava Kuvvetleri sözcüsü Tanya Downsworth yaptığı açıklamada, "Uzay Kuvvetleri, yapay zeka modellerinin Muhafızların rollerine ve USSF misyonuna entegre etmek için ileriye dönük en iyi yolu belirlerken, ABD Uzay Kuvvetleri bünyesinde Üretken ve Büyük Dil Modellerinin kullanımına ilişkin stratejik bir duraklama uygulandı" dedi.

Uzay Kuvvetleri'nin jeneratif yapay zeka kullanımına ilişkin daha fazla kılavuzun önümüzdeki ay yayınlanacağını da sözlerine ekledi.

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