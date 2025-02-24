ABD Uzay Kuvvetleri'nden tarihi paylaşım: Gizli uçağın çektiği Dünya fotoğrafı

ABD Uzay Kuvvetleri, gizli görevler için kullandıkları gizemli X-37B uzay uçağı tarafından çekilen ilk Dünya fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı.



Görüntüler, aracın 2023 yılının Aralık ayında başlayan ve halen devam eden yedinci (OTV-7) görevi sırasında kaydedildi. 20 Şubat’ta yayınlanan görüntü, uzay uçağının Afrika üzerinde seyir halindeyken çekildi.



GİZLİ GÖREV TARİHİ FOTOĞRAF



Space.com'un haberine göre, X-37B, 28 Aralık 2023’te bir SpaceX Falcon Heavy roketi ile yedinci görevine fırlatılmıştı. ABD Uzay Kuvvetleri’nin açıklamasına göre, bu görevde yeniden kullanılabilir uzay uçağının yeni yörünge rejimlerinde test edilmesi, uzay alanı farkındalık teknolojilerinin denenmesi ve NASA tarafından sağlanan malzemeler üzerinde radyasyon etkilerinin araştırılması hedefleniyor.



Uzay uçağının daha önce alçak Dünya yörüngesinde faaliyet gösterdiği biliniyordu, ancak bu yeni görüntü, X-37B’nin Dünya’dan çok daha uzakta operasyon yürüttüğünü ortaya koyuyor. Falcon Heavy’nin, yükleri 35 bin kilometreye kadar taşıyabilme kapasitesi göz önüne alındığında, X-37B’nin bu kez jeosenkron yörüngeye ulaştığı düşünülüyor.



Uzay Kuvvetleri ve üretici firma Boeing, X-37B’nin "aerobraking manevrası" adı verilen yeni bir tekniği test ettiğini duyurdu. Bu manevra, uzay aracının Dünya atmosferindeki sürtünmeden faydalanarak yakıt tüketimini minimize ederek yörüngesini değiştirmesine olanak tanıyor.



Uzay Kuvvetleri’nin açıklamasında, "X-37B, 2024 yılında oldukça eliptik bir yörüngede deneyler yaparken, Dünya'nın etkileyici bir görüntüsünü yakaladı. Bu görevde, uzay aracı minimum yakıt harcayarak güvenli bir şekilde yörüngesini değiştirmek için aerobraking tekniklerini test etti" ifadeleri yer aldı.



X-37B GELECEĞİ VE UZAY YARIŞI



ABD Uzay Kuvvetleri, X-37B'nin operasyonel detaylarını genellikle gizli tutuyor. Ancak bugüne kadar uzaydan güneş enerjisi ışınlama, termal koruma sistemleri ve otonom uçuş yetenekleri gibi teknolojilerin test edildiği biliniyor. 2022’de tamamlanan altıncı görevinde rekor kırarak 908 gün boyunca yörüngede kalan uzay uçağının yedinci uçuşunu ne zaman tamamlayacağı ise henüz bilinmiyor.



Bu arada, Çin de kendi yeniden kullanılabilir uzay uçağını geliştiriyor. Çin'in uzay aracı, X-37B’nin son fırlatılışından sadece iki hafta önce üçüncü görevine çıktı. Bu gelişme, uzay araştırmalarında yeni bir küresel rekabetin sinyallerini veriyor.