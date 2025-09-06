ABD, uzay yarışını Çin'e mi kaptırdı? Eski NASA başkanından Musk'a tepki

NASA’nın eski başkanı Jim Bridenstine, Elon Musk’ın Starship roketinde yaşanan sorunların ABD’yi Çin ile uzay yarışında geri düşürdüğünü söyledi.

Artemis programı kapsamında astronotları Ay’a götürmek için Starship’in kullanılmasının planlandığını hatırlatan Bridenstine, roketin karmaşık yapısı ve henüz geliştirilmemiş teknolojilere dayanmasının ciddi riskler barındırdığını vurguladı. Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi’nde konuşan Bridenstine, “Bir şeyler değişmediği sürece ABD’nin Çin’den önce Ay yüzeyine ulaşması pek olası değil” dedi.

SpaceX, bugüne kadar Starship için birçok test yaptı. Haziran ayında yer testlerinde büyük bir patlama yaşanırken, şirket bu yıl ilk kez bir test uçuşunu başarıyla tamamladı. Starship, şimdiye kadar inşa edilen en büyük roket olarak tarihe geçti.

"NASA'NIN SEÇECEĞİ BİR TASARIM DEĞİLDİ"

NASA, 2021’de SpaceX ile milyarlarca dolarlık bir sözleşme imzalayarak 50 yılın ardından Ay’a insan göndermek için Starship’i seçmişti. Ancak Bridenstine, bu kararın daimi bir NASA yöneticisinin olmadığı dönemde alınmasına dikkat çekerek, “NASA tarihindeki en büyük kararlardan biri, bir yöneticinin yokluğunda alındı. Hiçbir NASA yöneticisinin seçeceği bir tasarım değildi” ifadelerini kullandı.

Artemis görevinin başlangıçta Aralık 2025’te yapılması planlanıyordu. Ancak testlerdeki gecikmeler nedeniyle Ay’a insanlı inişin en erken Eylül 2026’da gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan Çin, geçen ay Ay’a iniş aracının ilk testini tamamladı ve 2030’dan önce ilk insanlı inişi gerçekleştirmeyi hedefliyor.