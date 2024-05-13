ABD ve Çin'den yapay zeka zirvesi

ABD ve Çin'in 14 Mayıs Salı günü İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapay zeka teknolojisini görüşmek üzere bir araya geleceği öne sürüldü.  Her iki ülkenin de hızla gelişen yapay zeka teknolojisinin risklerini masaya yatıracakları kaydedildi.

ABD ve Çin'den yapay zeka zirvesi

Başkanı Joe Biden yönetiminin iki rakip arasındaki iletişimsizliği azaltmak için yapay zekanın riskleri konusunda Çin'le ilişki kurmaya çalıştığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Nisan ayında Pekin'de yapay zeka konusunu gündeme getirmiş ve konuyla ilgili ilk resmi ikili görüşmelerini gerçekleştirme konusunda anlaşmışlardı.

Reuters'ın haberine göre, ABD ve Çin'in 14 Mayıs Salı günü Cenevre'de bir araya gelerek yapay zeka teknolojisinin risklerini masaya yatıracakları kaydedildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) yaptığı açıklamada, yapay zeka zirvesinde ABD heyetinde Beyaz Saray, Dışişleri ve Ticaret Bakanlıklarından yetkililerin yer alacağını söyledi.

BIDEN, CHATGPT GİBİ MODELLERİNE GÜVENLİK DUVARI KOYMAYI PLANLIYOR

Biden yönetiminin, yapay zeka teknolojisini Çin ve Rusya gibi ülkelerden korumak için ChatGPT gibi popüler sohbet robotlarına güç veren ve ABD tarafından geliştirilen tescilli yapay zeka modellerine güvenlik duvarları koymayı planladığı bildirildi.

Gazetecilere brifing veren ikinci bir ABD'li yetkili, Washington ve Pekin'in yapay zeka kurallarını şekillendirmek için rekabet ettiklerini, ancak bazı kuralların tüm ülkeler tarafından benimsenip benimsenemeyeceğini de araştıracaklarını söyledi.

"DÜNYAYI DAHA GÜVENLİ HALE GETİREBİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Yetkili isim, "Birçok yapay zeka konusu ve uygulamasında Çin ile kesinlikle aynı fikirde değiliz, ancak kritik yapay zeka riskleri konusundaki iletişimin dünyayı daha güvenli hale getirebileceğine inanıyoruz" dedi.

NSC yetkilisi Tarun Chhabra ve Dışişleri Bakanlığı'nın kritik ve gelişmekte olan teknolojilerden sorumlu özel temsilcisi Seth Center, Çin Dışişleri Bakanlığı ve devlet planlamacısı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilileriyle yapılacak görüşmelere liderlik edecek.

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