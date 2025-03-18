ABD, yapay zeka modeli DeepSeek’i yasakladı

ABD yetkilileri, düşük maliyetine rağmen DeepSeek gibi dış kaynaklı yapay zeka çözümlerinin, hükumet iletişimleri ve veri işleme süreçlerinde istenmeyen riskler yaratabileceğini savunuyor. Veri gizliliği ve ulusal güvenlik konusunda titiz davranmak zorunda kaldıklarını belirten yetkililer, bu tür teknolojilerin dış kaynaklı olmasının, güvenlik açıklarına neden olabileceğinin, devlet kurumlarında saklanan kritik bilgilerin ve iletişim altyapısının risk altında kalabileceğinin altını çiziyor.



TEK NEDENİ GÜVENLİK KAYGILARI DEĞİL



DeepSeek’in hükümet cihazlarında kullanılmasının engellenmesi, yalnızca güvenlik kaygılarına dayanmıyor; aynı zamanda ABD’nin Çin ile olan teknolojik rekabetinde stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Amerikalı yetkililerin, yabancı teknoloji ürünlerinin ulusal altyapıya entegrasyonunun risklerini minimize etmeyi amaçlarken, yerli teknolojilerin ve güvenlik standartlarının desteklenmesine de öncelik verdikleri görülüyor. Bazı eyalet yetkilileri ve kongre üyeleri, bu tür uygulamaların daha geniş bir teknoloji ve güvenlik politikasına dahil edilmesi gerektiğini ifade ediyor.



DEVLETE AİT CİHAZLARDAN KALDIRILIYOR

ABD Ticaret Bakanlığı, yasak kararının uygulanması kapsamında, devlet kurumlarına ait cihazlarda DeepSeek’in derhal kullanımdan kaldırılacağını bildirdi. Bu uygulama süreci esnasında, mevcut sistemlerde denetimlerin artırılması ve herhangi bir güvenlik açığına karşı anında müdahale edilmesi planlanıyor. Uzmanlar, bu kararın ilerleyen dönemlerde benzer yabancı teknolojilere yönelik daha geniş kapsamlı önlemlerin alınmasına zemin hazırlayabileceğini öngörüyor.



ABD’nin DeepSeek’e yönelik aldığı bu karar, ulusal güvenliğin, maliyetlerden daha önemli bir öncelik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Hükumet cihazlarında kullanılan teknolojilerin, yalnızca işlevsellik açısından değil; aynı zamanda veri gizliliği ve güvenlik açısından da titizlikle değerlendirilmesi gerekliliği vurgulanıyor. Bu bağlamda, alınan yasak kararının, küresel teknoloji rekabetinde standartların ve güvenlik protokollerinin yeniden şekillendirilmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

REKABETİN KIZIŞACAĞI TAHMİN EDİLİYOR



Gelecekte, benzeri durumların daha fazla teknoloji alanında gündeme gelmesi ve ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin daha da kızışması olası görünüyor. Kararın sonuçları ve etkileri, kamu politikaları ve uluslararası ticaret üzerinde geniş çaplı tartışmalara yol açabilir.



ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin yarattığı ekonomik sonuçlar, iki ülkenin ötesinde küresel ticaret ve üretim zincirlerinde derin izler bırakmakta. Gümrük vergileri ve diğer ticaret engellerinin uygulanması, şirketlerin maliyetlerini artırarak yatırım ve üretim planlarını ertelemelerine yol açarken, uluslararası tedarik zincirlerinde aksamalara neden olmakta. Bu belirsizlik ortamı, işletmelerin alternatif pazarlara ve yerel üretim çözümlerine yönelmesine, dolayısıyla ekonomik stratejileri yeniden şekillendirmelerine sebep olmakta.

Ek olarak, tüketici fiyatlarında artışa yol açan bu dinamikler, küresel ekonomik büyüme üzerinde baskı oluştururken, özellikle otomotiv ve tarım gibi sektörlerde dalgalanmaların artmasına zemin hazırlıyor. Yaşanan son gelişmeler, analistlere bu rekabetin en çok teknoloji sektörünü etkileyeceğini düşündürtüyor.



