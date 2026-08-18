ABD yapımı insansız deniz araçları Avrupa'da üretime başlıyor

ABD merkezli Saildrone, deniz savunma ve gözetleme teknolojisine yönelik artan talebi karşılamak için Avrupa 'daki kapasitesini genişletirken, Hollanda, Norveç ve Polonya'da insansız deniz araçları üretmek üzere anlaşmalar imzaladığını açıkladı.

NATO üyesi Avrupa ülkeleri, hem Rusya'ya karşı caydırıcılığı ve savunmayı geliştirmek hem de ABD Başkanı Donald Trump'a ittifak içindeki yük paylaşımı taleplerini ciddiye aldıklarını göstermek için savunma yatırımlarını artırıyorlar.

Saildrone Avrupa Genel Müdürü Robert Kleist açıklamasında, "Saildrone'un üretim ve operasyonlarını Avrupa'ya getirmek, Avrupalı ​​müşterilerimiz için kalıcı ve bağımsız bir kabiliyet sağlıyor" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni sözleşmeler Saildrone'un Avrupalı ​​müşteriler için insansız yüzey araçları (USV) üretme, konuşlandırma, işletme ve destekleme kapasitesini artıracak.

Hollanda'daki Van Der Valk Tersanesi, Saildrone'un en büyük insansız deniz aracı olan 52 metre uzunluğundaki Spectre'ı üretecek.

OTONOM DENİZALTILARINDA SİLAH SİSTEMLERİ GÜÇLENİYOR

Spectre, askeri müşteriler için daha ağır sensörler, sonar ve giderek artan bir şekilde silah sistemleri taşımak üzere tasarlanıyor.

Saildrone'un 20 metrelik Surveyor gözetleme dronları Norveç'teki Umoe Mandal'da üretilecek, Surveyor'ın kanatları ise Polonya'daki Southern Spars'ta üretilecek.

Lockheed Maartin'in Ekim ayında Saildrone'un Surveyor denizaltısını füzelerle donatmak için yaptığı 50 milyon dolarlık yatırıma dayanan Avrupa'nın bu hamlesi, otonom denizaltıların ilk kez yüksek güçlü silahlar taşıyacağını ortaya koyuyor.

Saildrone, Nisan 2025'te Danimarka'nın devlet ihracat ve yatırım fonu EIFO liderliğinde gerçekleştirilen 60 milyon dolarlık bir finansman turuyla Avrupa iştirakini kurdu. Şirket, Salı günü Kopenhag'da Avrupa genel merkezini açtı.