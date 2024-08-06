ABD yargısından Google kararı: "Yasa dışı tekel oluşturuyor"

ABD'de federal yargıç Amit Mehta, ABD Adalet Bakanlığı ile Google'ı karşı karşıya getiren davaya ilişkin uzun zamandır beklenen kararını bugün açıkladı.



Yargıç Mehta, kararında, "Mahkeme, tanıklar ve kanıtlar üzerindeki detaylı incelemesinin sonucunda şu karara ulaştı: Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir. Bu da Sherman Yasası'nın 2. maddesini ihlal etmektedir." ifadelerine yer verdi.



Bu kararla ABD Adalet Bakanlığı, bugüne kadar açtığı antitröst davalarında ilk kez bu boyutta bir dava kazanmış oldu.



İnternet araması konusunda ilk kez büyük bir davayı kaybeden Google'ın bugün kaybettiği davanın ardından süreci temyize götürebileceği belirtildi.



Adalet Bakanlığı, internet aramasının yüzde 90'ından, mobil arama motoru olarak da bu kategoride yüzde 95'ten fazlasını kontrol ettiği gerekçesiyle Google'a karşı iki kez antitröst davası açmıştı.