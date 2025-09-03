ABD yargısından "Google'ın Chrome'u satmasına gerek" yok kararı

Washington DC Bölge Mahkemesi, ABD Adalet Bakanlığının Google 'ın Chrome 'u satmaya zorlanması talebine ilişkin kararını verdi. Kararda, şirketin Chrome'u elden çıkarmak zorunda kalmayacağı, mahkemenin de nihai kararına Android işletim sisteminin koşullu olarak elden çıkarılmasını dahil etmeyeceği bildirildi. Google'ın bunları herhangi bir yasa dışı kısıtlama uygulamak için kullanmadığına işaret edilen kararda, davacıların bu varlıkların zorla elden çıkarılmasını istemekle "aşırıya kaçtığı" ifade edildi. Kararda, şirketin bazı uygulamalarının cihazlara önceden yüklenmesi veya yerleştirilmesi için dağıtım ortaklarına yaptığı ödemeleri durdurması gerekmediği belirtildi. Şirketin nitelikli rakipleriyle belirli arama endeksi ve kullanıcı etkileşimi verilerini paylaşmasına hükmedilen kararda bunun da rekabeti teşvik edeceği kaydedildi.

GOOGLE'A "ANTİTRÖST" DAVASI



ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.



Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.



Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı anlatılan açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.



Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti.



ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl kasım ayında da federal yargıçtan Google'ı Chrome internet tarayıcısını satmaya zorlamasını talep etmişti.