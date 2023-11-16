ABD'de 10 kişiden 4'ü haberleri TikTok'tan takip ediyor

Pew Research'ün anket verilerine göre, haberleri popüler video paylaşım platformundan takip eden TikTok kullanıcılarının yüzdesi 2020'den bu yana neredeyse iki katına çıktı.
Veriler, tüketicilerin haberler için dijital platformları kullanmaya meyilli olduğunu ve ABD'de yaşayan kullanıcıların yaklaşık yarısının haberleri sosyal medyadan aldığını ortaya koydu.
TAM İKİ KATINA ÇIKTI
Pew'e göre, 2020'de TikTok kullanıcılarının yüde 22'si uygulamadan haberleri takip ettiğini bildirirken, bu oran 2023'te yüzde 43'e yükseldi.
FACEBOOK HALA ZİRVEDE
Facebook'un halihazırda haber tüketimi için hala en popüler sosyal medya platformu olduğu bildirilirken, ABD'li her 10 yetişkinden yaklaşık üçü haberleri buradan takip ediyor.
Yaklaşık yüzde 25'i haberleri YouTube'dan alırken, Instagram, TikTok ve X (Twitter) platformlarından da takip ediliyor.
Ancak TikTok'un 2020'den bu yana diğer tüm platformlardan çok daha fazla büyüme gösterdiği ve tüm yaş gruplarıyla demografik kitlesinde tutarlılık yakaladığı aktarıldı.
TIKTOK'UN 2018'DEN BU YANA POPÜLARİTESİ ARTIYOR
TikTok, 2018'de dünya çapında piyasaya sürülmeden önce 2016'da Çin'de piyasaya çıktı.
O zamandan bu yana, uygulamanın devlet cihazlarında yasaklanmasına ve hatta eyalet çapında yasaklanmasına yol açan artan gizlilik endişeleri arasında bile ABD'de popülaritesi arttı.
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