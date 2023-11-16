ABD'de 10 kişiden 4'ü haberleri TikTok'tan takip ediyor

FACEBOOK HALA ZİRVEDE



Facebook'un halihazırda haber tüketimi için hala en popüler sosyal medya platformu olduğu bildirilirken, ABD'li her 10 yetişkinden yaklaşık üçü haberleri buradan takip ediyor.



Yaklaşık yüzde 25'i haberleri YouTube'dan alırken, Instagram, TikTok ve X (Twitter) platformlarından da takip ediliyor.



Ancak TikTok'un 2020'den bu yana diğer tüm platformlardan çok daha fazla büyüme gösterdiği ve tüm yaş gruplarıyla demografik kitlesinde tutarlılık yakaladığı aktarıldı.



TIKTOK'UN 2018'DEN BU YANA POPÜLARİTESİ ARTIYOR



TikTok, 2018'de dünya çapında piyasaya sürülmeden önce 2016'da Çin'de piyasaya çıktı.



O zamandan bu yana, uygulamanın devlet cihazlarında yasaklanmasına ve hatta eyalet çapında yasaklanmasına yol açan artan gizlilik endişeleri arasında bile ABD'de popülaritesi arttı.