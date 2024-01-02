ABD'de Başyargıç John Roberts'tan mahkemeler için yapay zeka uyarısı

Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts, federal mahkemelerin geleceğine ilişkin temkinli bir bakışla, davalara ve diğer önemli yasal konulara karar verirken yapay zekanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.

Başyargıcın yıl sonu raporunda yer alan ifadelerde yapay zekaya dikkat edilmesi uyarısında bulunan Roberts, mahkemelerin yeni teknolojileri benimserken ağırdan almalarını istedi.

"YAPAY ZEKAYA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

Roberts, "Yapay zekanın, hem avukatlar hem de avukat olmayanlar için değerli bilgilere erişimi önemli ölçüde artırma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğu açık.

Ancak aynı derecede mahremiyeti ihlal etme ve hukuku insanlığın elinden alma riski de taşıyor.

Yapay zekanın her türlü kullanımında dikkatli olmamız gerekiyor.

Yapay Zekanın geleceğine ilişkin nefes kesen tahminlerin yapıldığı 2024 yılında bazıları yargıçların modasının geçip geçmeyeceğini merak edebilir. Öyle olmadığımızdan eminim ama teknolojik değişimlerin işimizi dönüştürmeye devam edeceğinden de aynı derecede eminim." diye konuştu.

YÜKSEK MAHKEME İNCELEMESİNE TABİ TUTULACAK

Mahkemelerin yapay zekanın güvenilir bir şekilde benimseneceği konusunda tereddütleri bulunduğu ve teknolojinin yarattığı bazı soruların muhtemelen Yüksek Mahkeme incelemesine tabi tutulacağı kaydedildi.

Örneğin New York Times bu ay OpenAI ve Microsoft'a dava açarak, şirketlerin yapay zeka sohbet robotlarını eğitmek için gazetenin içeriğini kullanarak telif hakkı yasasını ihlal ettiklerini iddia etti. Bu dava yüksek mahkemede görülebilir.