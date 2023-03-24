ABD'de bir ilk: Ebeveyn izni olmayanlar sosyal medya kullanamayacak

ABD'de Utah, reşit olmayanların sosyal medya platformlarına erişimine izin vermeden önce sosyal medya şirketlerinin ebeveyn izni almasını şart koşan ilk eyalet oldu.

ABD'de bir ilk: Ebeveyn izni olmayanlar sosyal medya kullanamayacak
Sosyal medya dolandırıcılarını yapay zeka tespit edecek
Sosyal medya dolandırıcılarını yapay zeka tespit edecek Haberi Görüntüle

Utah Valisi Spencer Cox tarafından dün imzalanan yasa, çocukları çevrim içi olası tehlikelerden korumayı amaçlıyor.

Cox, "Sosyal medya şirketlerinin gençlerimizin ruh sağlığına zarar vermesine artık izin vermeyeceğiz." dedi.

Yasa kapsamında şirketlerinin, eyaletteki kullanıcıların hesap açmak için 18 yaşında veya daha büyük olduğunu doğrulamasını zorunlu kılıyor.

ABD'de bir ilk: Ebeveyn izni olmayanlar sosyal medya kullanamayacak - 1

HER ÇOCUK İÇİN 2 BİN 500 DOLAR CEZA

Ayrıca, şirketlerin sosyal medya platformunda reşit olmayanlarda bağımlılığa yol açan tasarım veya özellik kullanması yasaklanıyor.

Şirketler, çocukları bağımlılık yapan özellik ve tasarımlara maruz bıraktıkları için 250 bin dolar ve ayrıca her çocuk için 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılabilir.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...