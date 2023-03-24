ABD'de bir ilk: Ebeveyn izni olmayanlar sosyal medya kullanamayacak

HER ÇOCUK İÇİN 2 BİN 500 DOLAR CEZA

Ayrıca, şirketlerin sosyal medya platformunda reşit olmayanlarda bağımlılığa yol açan tasarım veya özellik kullanması yasaklanıyor.



Şirketler, çocukları bağımlılık yapan özellik ve tasarımlara maruz bıraktıkları için 250 bin dolar ve ayrıca her çocuk için 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılabilir.