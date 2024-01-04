ABD'de Çin rekabeti: TikTok, Amazon'a rakip oluyor

Son yıllarda ABD'nin e-ticaret pazarında Çinli şirketlerin etkinliği artmaya başladı. Çinli şirketlere ait Temu ve Shein, e-ticaret devi Amazon'dan pay kapmaya başladı. Yarışa TikTok'un da dahil olacağı belirtildi.



Sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de Amazon'a rakip olmaya hazırlandığı bildirildi. Platformun ABD'deki e-ticaret operasyonlarını bu yıl on kat büyüterek 17,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediği belirtildi. Şirket, kasım ayındaki indirim kampanyalarında ABD'li 5 milyondan fazla müşteri tarafından kullanıldığını açıkladı. TikTok Shop'un 2024 hedeflerinin iç toplantılarda tartışıldığı ifade edildi.



ABD, geçmiş yıllarda TikTok'a yönelik endişelerini dile getirmişti. Sosyal medya platformuna Mart 2023'te aldatıcı yöntemler kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı. Beyaz Saray, federal kurumlara Çin merkezli TikTok uygulamasının cihazlardan kaldırılması için talimat vermişti. Güney Dakota eyaleti, devlet çalışanlarının resmi kurumlara ait cihazlardan TikTok'a erişimini yasaklamıştı. TikTok’un CEO’su Shou Zi Chew ise Çin hükümetine ajanlık yaptığı suçlamasıyla Kongre'de ifade vermişti. ABD, Çin'e ve Çinli şirketlere yönelik birçok ticaret ve teknoloji yasağı uygulamıştı.