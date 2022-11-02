ABD'de fidye yazılımı saldırılarında artış

ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Birimi'nin fidye yazılımı saldırılaryla ilgili raporu yayımlandı. Raporda, ABD'li bankaların geçen yıl 1,2 milyar dolarlık fidye yazılımı bildiriminde bulunduğu açıklandı.

ABD'de fidye yazılımı saldırılarında artış

Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN), ABD'li bankalar ve finans kurumlarının, geçen yıl fidye yazılımıyla ilgili 1,2 milyar dolarlık bildirimde bulunduğunu açıkladı.

FinCEN, ABD'de kritik altyapıya yönelik fidye yazılımı saldırılarının sayısındaki ve şiddetindeki artış nedeniyle yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, fidye yazılımıyla ilgili rapor edilen olayların 2020'den itibaren önemli ölçüde arttığı belirtildi.

FinCEN'in geçen yıl fidye yazılımıyla ilgili 1489 bildirim aldığı, bunların değerinin 2020 yılına kıyasla yüzde 188 artışla 1,2 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Raporda, 2021'in ikinci yarısında FinCen'e bildirilen fidye yazılımıyla ilgili olayların yaklaşık yüzde 75'inin Rusya ile bağlantılı olduğu kaydedildi.

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