ABD'de hükümet yetkililerine sosyal medya kısıtlaması

Kısıtlama kararına göre, Biden yönetimi yetkilileri, sosyal medya yöneticileriyle "içeriğin kaldırılması, silinmesi, gizlenmesi veya azaltılmasına yönelik, baskı veya teşvik amacıyla" e-posta, mektup, telefon veya kısa mesaj yoluyla görüşme yapamayacak.



ABD'de açılan birçok farklı davanın yanı sıra Kongre oturumlarında, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri de Biden yönetimini sosyal medyaya baskı uygulamakla suçlamıştı.



Kongrenin Cumhuriyetçi üyeleri, Demokrat yetkililerin sosyal medya şirketleriyle, Kovid-19 aşıları, halk sağlığı önlemleri, seçim bütünlüğü ve diğer konularla ilgili içeriğin kaldırılmasına ilişkin kurduğu ilişkilerin, ABD Anayasasının 1. maddesiyle koruma altına alınan ifade özgürlüğünü kısıtladığını savunmuştu.