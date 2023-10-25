ABD'de Instagram'a dava: "Gençlerin ruh sağlığı krizine katkıda bulunuyor"

Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta, sosyal medya kullanımının riskleri konusunda kamuoyunu yanıltmak ve gençler arasında bir ruh sağlığı krizine katkıda bulunmakla suçlanıyor.



Davacı eyaletler, şirketin platformlarının önemli tehlikelerini gizlerken, kullanıcıları tuzağa düşürmek için bağımlılık yapıcı özellikler kullandığını söyledi.



Davada Meta'nın aldatıcı davranışlarda bulunarak tüketiciyi koruma yasalarını ihlal ettiği belirtildi.

13 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDAN VERİ TOPLUYOR



BBC'nin haberine göre, şirketin 13 yaşın altındaki çocuklar hakkında veri topladığı ve Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi.

"GENÇLERİN RUH SAĞLIĞI KRİZİNE KATKIDA BULUNDULAR"



Davayı imzalayan 33 başsavcıdan biri olan New York Başsavcısı Letitia James, "Meta da dahil olmak üzere sosyal medya şirketleri ulusal bir genç ruh sağlığı krizine katkıda bulundular ve sorumlu tutulmalılar" dedi.



Diğer dokuz eyalet de kendi davalarında benzer iddialarda bulundu.

GENÇLERE GÜVENLİ VE OLUMLU DENEYİMLER SAĞLAMA TAAHHÜDÜ PAYLAŞTI



Meta'dan bir sözcü, şirketin başsavcıların "gençlere çevrimiçi ortamda güvenli ve olumlu deneyimler sağlama" taahhüdünü paylaştığını ve "gençleri ve ailelerini desteklemek için 30'dan fazla araç sunduğunu" söyledi.



Sözcü, "Gençlerin kullandığı çok sayıda uygulama için net, yaşa uygun standartlar oluşturmak üzere sektördeki şirketlerle verimli bir şekilde çalışmak yerine, başsavcıların bu yolu seçmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı," diye ekledi.

DİĞER SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ DE DAVALARLA KARŞI KARŞIYA



Meta ve diğer sosyal medya şirketleri halihazırda ABD'de aileler, gençler ve okul bölgeleri tarafından ruh sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle açılan yüzlerce davayla karşı karşıya. Bu durum, bugüne kadarki en büyük eyleme işaret ediyor.



"ZEHİRLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİĞİ DOĞRU DEĞİL"



Meta'nın başkan yardımcısı ve araştırma müdürü Pratiti Raychoudhury o dönemde yaptığı açıklamada, "Bu araştırmanın Instagram'ın genç kızlar için zehirli olduğunu gösterdiği doğru değildir" dedi.

"INSTAGRAM GENÇLERE YARDIMCI OLUYOR"



Raychoudhury, "Araştırma, görüştüğümüz pek çok gencin, gençlerin her zaman karşılaştığı türden zor anlar ve sorunlarla mücadele ederken Instagram kullanmanın onlara yardımcı olduğunu düşündüğünü gösterdi" dedi.



Ancak sosyal medyada uzun süre vakit geçirmenin gençlerin ruh sağlığı üzerinde zararlı bir etkisi olabileceğini ortaya koyan çok sayıda araştırmalar bulunuyor.



Birleşik Krallık'ta Molly Russell'ın ölümünü inceleyen bir adli tabip, kız öğrencinin "çevrimiçi içeriğin olumsuz etkilerinden" muzdaripken öldüğü sonucuna vardı.

MADDİ TAZMİNAT VE BELİRTİLEN UYGULAMALARIN DURDURULMASI TALEBİ



Eyaletler maddi tazminat ve Meta'nın iddia edilen zararlı uygulamalarının durdurulmasını talep ediyor.

VÜCUT DİSMORFİSİNE TEŞVİK EDİYOR



Davada beğeniler, uyarılar ve filtreler gibi özellikleri yüzünden genç kullanıcıları vücut dismorfisine de teşvik ettiği belirtiliyor.