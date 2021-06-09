ABD'de Senato Çin'le teknoloji rekabeti tasarısını onayladı

ABD Senatosunda yapılan oylamada 32 "hayır" oyuna karşılık 68 "evet" oyu ile onaylanan tasarı, Başkan Joe Biden'ın masasına gitmeden önce Temsilciler Meclisinde de oylanacak.



ABD Senatosunda haftalardır bekleyen tasarının Cumhuriyetçi senatörlerin de katkılarıyla geçmesi, Çin'le rekabet konusunda Demokratlarla Cumhuriyetçilerin bir araya gelebileceği konusunda önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.



ABD'nin teknolojik alanda Çin'le rekabetinde üstünlük sağlayabilmesi amacıyla hazırlanan tasarı, teknolojik altyapı ve Ar-Ge yatırımlarına 190 milyar dolar ayırırken, yarı iletkenlerin üretimi içinse 54 milyar dolarlık bir bütçe öngörüyor.



54 milyar dolarlık bütçe içinde 2 milyar dolarlık bölümün ise, otomobillerde kullanılan ve bir süredir üretiminde ciddi sorunlar yaşanan çiplerin üretimi için ayrıldığı vurgulanırken, söz konusu teknolojik paketinin birçok alanda yeni yatırımların önünü açacağı belirtiliyor.



Biden ise bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olan tasarının Senatodan geçmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bunun çok önemli bir paket olduğunu ve imzalamak için sabırsızlandığını ifade etti.