ABD'de UFO paniği

ABD'nin Philadelphia eyaletinde, gökyüzünde ne olduğu anlaşılamayan bir cisim görüldü. Kimileri UFO, kimileri kuyruklu yıldız zannetti. Gerçek sonunda ortaya çıktı. Cisim, Elon Musk'ın firmasının uzaya fırlattığı bir roketti.

ABD'de UFO paniği

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Işık saçarak gökyüzünde ilerlerken fark edildi. Görenler ne olduğunu anlayamadı.

Kimileri göktaşı kimileri kuyruklu yıldız zannetti. Hatta UFO'ya dahi benzetenler oldu. Fakat gerçek biraz araştırılınca ortaya çıktı.


Gökyüzünde görülen cisim, Falcon 9 isimli bir roketti. Roket, 52 Starlink uydusunu yörüngeye taşıdı.

UFO ZANNETTİLER ROKET ÇIKTI

Uzmanlar, geri gelebilen roketlerin yeryüzüne yakın uçuş yaparak yörünge dışına çıkıp geri döndüğünü açıkladı.

Bu sebeple, ABD'nin Florida eyaletinden fırlatılan roket, Philadelphia eyaletinde çıplak gözle görülebildi.

52 Starlink uydusu, 'ın Space X firmasına ait uydulardan yalnızca birisi.

Starlink projesi kapsamında, uydu internet erişimi sağlamak için binlerce uydu yörünge dışına yerleştirilecek.

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