ABD'de uzay yarışı: Bezos, Musk'a güveniyor

Dünyanın en zengin ikinci ismi Jeff Bezos, listenin zirvesinde yer alan Elon Musk ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Uzay şirketi Blue Origin'in sahibi Bezos, Musk'ın uzay yarışında şirketin altını oymak için Trump ile olan yakın ilişkisini kullanmayacağını söyledi.



Musk'ı ciddiye aldığını belirten Bezos, "Trump yönetiminin uzay gündemi konusunda iyimserim" dedi.



SpaceX'in sahibi Musk, geçen ay Ay'a gitmek yerine Mars'a misyon gönderilmesi gerektiğini savundu. Musk'ın açıklamaları NASA'nın uzay keşif programlarına yönelik endişeyi artırdı.



Bezos ise iki misyonun da birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti.



Diğer taraftan Blue Origin'in New Glenn roketinin Florida'da uzaya fırlatılacağı bildirildi. Bu görev, Bezos'un şirketi Blue Origin için uzay keşifleri alanında kritik bir dönüm noktası olarak görülüyordu.

