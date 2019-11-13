ABD'de yapay zeka insanların ne zaman öleceklerini tahmin ediyor

ABD'de geliştirilen bir yapay zeka programı EKG (Kalp Akım Grafiği) sonuçlarına bakarak insanların yakın zamanda öleceğini doktorlardan daha iyi tahmin etti.



New Scientist dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Pensilvanya'da araştırmacılar 400 bin kişinin 1,77 milyon EKG sonucunu bir yapay zeka programıyla inceledi.

EKG sonuçları incelenenlerin 1 yıl içinde ölüm riskleri hesaplandı. ortaya çıkan sonuçlara göre yapay zeka doktorların EKG sonuçlarında olağandışı bir durum görmedikleri bazı hastaların bile 1 sene içinde öleceğini yüksek bir doğruluk oranıyla tahmin etmeyi başardı.

Ancak bu çalışmalar beraberinde etik tartışmaları da getirdi.

Yapay zekanın hangi verileri seçerek sonuca vardığının tam olarak bilinmemesi bazı uzmanların bu yöntemle tedaviye şüpheyle yaklaşmasına neden oluyor.

Araştırmanın sonuçları 16 Kasım'daki Amerikan Kalp Birliği bilimsel oturumlarında katılımcılarla paylaşılacak.

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