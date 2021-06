ABD'de zenginlerin az vergi ödediği ortaya çıktı: Bezos, Musk, Bloomberg bazı yıllar hiç gelir vergisi ödemedi

New York merkezli araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica; Jeff Bezos, Elon Musk ve Michael Bloomberg gibi dünyanın en zengin insanlarının hemen hemen hiç vergi ödemediğini iddia etti.



Habere göre Amazon kurucusu Bezos 2007 ve 2011, Tesla kurucusu Elon Musk ise 2018 yılında hiç gelir vergisi ödemedi.



İddiayı 15 yıldan uzun süredir ABD Vergi Dairesi'ne (Internal Revenue Service) gönderilen vergi beyannamelerine dayandıran ProPublica, gizli tutulan bu bilgilere nasıl ulaştığını açıklamadı.



Haberde en zengin Amerikalılardan bazıları "muazzam servetlerine kıyasla çok az gelir vergisi ödüyor, hatta bazen hiç ödemiyor" ifadelerini kullandı.



Bazı yıllarda herhangi bir gelir vergisi ödemeyen milyarderler arasında eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, hayırsever iş insanı George Soros ve yatırımcı Carl Icahn da bulunuyor.



ProPublica haberinde milyarderlerin vergi beyanında yasadışı yöntemler kullanmadığını ancak "sıradan insanların erişiminin olmadığı" vergiden kaçma stratejilerine başvurduklarını yazdı.



Haberde ayrıca milyarderlerin ABD yasalarına göre vergilendirilebilir gelir kriterlerinden yararlandıkları belirtildi. ABD yasaları vergilendirmede servet artışını dikkate almıyor ve vergilendirmeyi satış üzerinden düzenliyor.



Haberde "Birlikte ele alındığında bu, herkesin adil olarak kendine düşeni ödediği ve en zengin Amerikalıların ise en çok ödemeyi yaptığını söyleyen Amerikan vergilendirme sisteminin temelindeki efsaneyi yerle bir ediyor" ifadeleri kullanıldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Hazine Bakanlığı vergi beyannamelerinin sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Hazine Bakanlığı Sözcüsü Lily Adams AFP'ye yaptığı açıklamada "Gizli hükümet bilgilerinin izinsiz ifşa edilmesi yasadışıdır" dedi. Konunun Hazine Bakanlığı başmüfettişi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Washington'daki federal savcılara iletildiği ve "her birinin bir diğerinden bağımsız soruşturma yetkisine sahip olduğu" belirtildi.



Bezos 2011 yılında yaptığı açıklamada yatırımlarının gelirini aştığını ve dolayısıyla vergi beyannamesinde zarar gösterebileceğini açıklamıştı. Hatta çocukları için 4 bin dolarlık vergi kredisi aldığı öğrenilmişti.



Soros'un bir sözcüsü ProPublica'ya yaptığı açıklamada Soros'un 2016 ve 2018 yıllarında yatırımları para kaybettiği için vergi ödemediğini ancak zenginlerden daha yüksek vergi alınması görüşünü desteklediğini ifade etti. Bloomberg ve Icahn da tüm vergilerini ödediklerini açıklamakla yetindi.



2010 yılında Pulitzer Ödülü kazanan ilk online haber kaynağı olan ProPublica yayınladığı haberlerle şimdiye kadar toplam 5 kez bu ödüle layık görüldü.