New York Üniversitesi Stern İş ve İnsan Hakları Merkezi tarafından yayımlanan bir rapora göre 2020 yılında yapılacak Amerikan genel seçimlerinde İnstagram gönderileri, WhatsApp mesajları ve deepfake (derin sahte) videolar, yanlış bilgilerin yayılmasında ve Amerikalı seçmenlerin manipule edilmesinde etkili olabilir.



ABD ve Rusya arasında 2016 yılı seçimleri öncesinde başkan adayı Hilary Clinton'ın maillerinin hacklenmesi ile başlayan ve Rus trollerinin sosyal medya saldırıları ile devam eden seçimlere müdahale krizi 2020 Amerikan seçimleri öncesi yeniden gündeme geldi.



Amerikan istihbarat servislerinin geçen hafta Facebook, Google ve Twitter ile 2020 seçimleri öncesinde alınması gereken önlemleri görüşmek üzere bir araya gelmesinin ardından, ABD'nin gündeminde seçimlere yeniden bir dış müdahale geleceği ile ilgili endişeler her geçen gün artıyor.



New York Üniversitesi Stern İş ve İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan "Dezenformasyon ve 2020 Seçimleri: Sosyal medya sektörü nasıl hazırlanmalı" raporundan derlenen bilgilere göre 2020 yılında gerçekleşecek Amerikan seçimleri tıpkı daha önceki 2016 seçimleri gibi manipule edilme riski taşıyor.



Raporda Amerikan seçmenlerinin Deepfake videolar, ülke içinden gelen dezenformasyon, dış ülkeler için çalışan Amerikalılar, Instagram, WhatsApp, İran ve Çin, Özel Şirketler ve dijital seçmenlerin baskılanması gibi alanlarda dikkatli olunması gerektiği bildirildi.



DEEPFAKE VİDEOLAR BÜYÜK TEHLİKE ARZ EDİYOR



“Deepfake” teknolojisi, yüz fotoğrafı ya da tablodan, yüksek gerçekçiliğe sahip, sahte videolar üretilmesine olanak sağlıyor, bunun yanı sıra herhangi bir videodaki konuşmayı değiştirip düzenleyebiliyor. Geçen aylarda Mona Lisa'nın konuşturulması ve Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in söylemediği sözlerin yer aldığı bir videonun gündeme gelmesi ile deepfake teknolojisi bütün dünyanın gündemine gelmişti. Rapor da deepfake teknolojisine ayrı bir yer açarak, 2020 seçimlerinde deepfake teknolojisinin seçmenleri yanıltıcı hale gelebileceği vurgulandı.



INSTAGRAM VE WHATSAPP'A DİKKAT



Raporda dikkat çekilen diğer bir konu ise Facebook'un sahibi olduğu ve daha çok görsel paylaşım üzerine temellenen Instagram. Raporda 2016 seçimlerinde yabancı trollerin en etkili oldukları platformun Instagram olduğuna dikkat çekilirken, Rus İnternet Araştırma Ajansı'nın (IRA) 2015 ile 2018 yılları arasında Instagram'da 187 milyon kullanıcı ile etkileşime geçtiği ve bu rakamın Facebook ve Twitter'dan daha yüksek olduğu vurgulandı.



Ayrıca Instagram'ın komik "caps"lerin yayılmasında çok etkili olduğu ve bu yolla seçmenlerin kolay bir şekilde manipule edebileceklerine dikkat çekildi.



Raporda WhatsApp ise yalan haberlerin hızlı bir şekilde yayıldığı ve denetlenmesinin zor olduğu bir platform olarak yer aldı. "Uçtan uca şifreleme" teknolojisi nedeniyle paylaşımların sadece kişiler arasında görülebildiği bunun mahremiyet için önemli olsa da yalan haberin durdurulması konusunda büyük sıkıntı yarattığı belirtildi.



2016 AMERİKAN SEÇİMLERİ



Amerika'da 2016 yılında Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokratların adayı Hilary Clinton arasındaki çekişmeye sahne olan seçimlere Rusya müdahalesi iddiası damga vurmuştu.



Özellikle Demokratlar tarafından dile getirilen iddaya göre, Rusya tarafından üretilen sosyal medya botlarının sosyal medya platformlarındaki anketlere ve hastag'lere müdahale ettiği ve pek çok yalan haber yaydığı iddia edilmişti.