ABD'den Ay'a iniş için gönderilen "Peregrine" adlı uzay aracında sorun çıktı

Peregrine uzay aracının da teknik aksaklıklar sırasında kendisini koruyacak güce ve Dünya ile iletişime öncelik verecek şekilde programlandığı belirtiliyor.



46 GÜN SÜRECEK



Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi "United Launch Alliance (ULA)" tarafından geliştirilen "Peregrine" isimli Ay'a iniş aracını taşıyan "Vulcan Centaur" roketi, bu sabah Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan başarılı şekilde fırlatılmıştı.



"Peregrine"in yaklaşık 46 gün sürmesi öngörülen yolculuğunun ardından Ay'a iniş yapacağı ve 10 gün boyunca da Ay'ın dış atmosferini, iniş alanındaki toprağı ve yakıt olarak kullanılma ihtimali olan kaynakları inceleyeceği aktarılmıştı.



CLPS



"Artemis Programı" çerçevesinde yapılacak mürettebatlı yolculukların yanı sıra NASA'nın, Ay'ın robotlar yardımıyla keşfi için de kapsamlı planları bulunuyor.



NASA, 2024'te ana amaçlarından biri Ay'daki kaynakları yakıt olarak kullanma olanaklarını araştırmak olan "CLPS Programı" kapsamında Ay'a araçlar gönderecek.