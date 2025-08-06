ABD'den Çin'e çip kaçakcılığı: İki Çinli tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Çin’e milyonlarca dolar değerinde yapay zeka çipi kaçırmakla suçlanan iki Çin vatandaşının tutuklandığını duyurdu.

Tutuklanan kişilerin, Kaliforniya merkezli ALX Solutions adlı şirketin yöneticileri Chuan Geng ve Shiwei Yang olduğu açıklandı.

BBC'de yer alan habere göre, ALX Solutions son üç yılda gerekli lisanslar olmaksızın ABD’den Çin’e güçlü grafik işlemciler (GPU) gönderdi. Bu çipler arasında, ABD ihracat kontrollerinin merkezinde yer alan çip üreticisi Nvidia’nın H100 ve GeForce RTX 4090 modelleri de bulunuyor.

Adalet Bakanlığı, şirketin Singapur ve Malezya’yı transit merkez olarak kullanarak çipleri Çin’e ulaştırdığını iddia etti. Bu ülkeler aracılığıyla yapılan sevkiyatlar için ödeme Çin ve Hong Kong merkezli firmalardan alındı. Bakanlık, yalnızca Ocak 2024’te Çinli bir şirketten 1 milyon dolarlık ödeme yapıldığını da belirtti.

İHRACAT KONTROLLERİ DEVRE DIŞI

Mahkeme belgelerine göre ne şirketin kendisi ne de yöneticileri, ABD Ticaret Bakanlığı’ndan herhangi bir lisans başvurusunda bulunmadı. Aralık 2024’te gönderilen bir sevkiyatın, Nvidia çipleri içerdiği ve ABD gümrüğü tarafından kontrol edildiği belirtildi.

Özellikle Nvidia’nın H100 grafik işlemcileri, yapay zeka eğitimi ve yüksek hesaplama gücü gerektiren uygulamalarda kritik rol oynuyor. ABD ise bu teknolojilerin Çin’in eline geçmesini önlemek amacıyla ihracat kontrollerini sıkılaştırmış durumda.

Nvidia’dan yapılan açıklamada, ürünlerinin yalnızca ihracat kontrollerine uygun şekilde satış yapan güvenilir ortaklara verildiği ve yönlendirilen ürünlere destek sağlanmadığı belirtildi.

YASA DIŞI GÖÇMENLERİN ŞİRKETİ

Belgelerde, ALX Solutions’ın bilinen üç çalışanı olduğu belirtiliyor: Chuan Geng (mali işlerden sorumlu), Shiwei Yang (sekreter) ve adı açıklanmayan bir genel müdür. Bakanlık, Geng’in Kaliforniya’da yasal ikamet eden biri, Yang’ın ise süresi dolmuş vizeyle ABD’de kalan “yasadışı bir göçmen” olduğunu açıkladı.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Geng’in kısa süre içinde yetkililere teslim olduğu, Yang’ın ise cumartesi günü tutuklandığı açıklandı. İkili, pazartesi günü Los Angeles’taki federal mahkemede hâkim karşısına çıktı. Suçlu bulunmaları hâlinde 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirler.