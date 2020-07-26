ABD'den Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin bazı çalışanlarına vize yasağı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlamaları ve ülkeye giriş yasağı uyguladıklarını açıkladı.

Anadolu Ajansı 26.07.2020 - 20:43

ABD'den Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin bazı çalışanlarına vize yasağı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin bazı çalışanlarına vize yasağı getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, küresel düzeyde insan hakları ihlalleri işleyen rejimlere destek sağlayan Çinli teknoloji şirketlerinin bazı çalışanlarına vize kısıtlamaları ve ülkeye giriş yasağı uyguladıklarını duyurdu.

Vize kısıtlaması ve yasağının "Çin Komünist Partisi rejiminin insan hakları ihlalleri"ne destek veren bazı Huawei çalışanlarına uygulanacağını belirten Pompeo, şirketin, Çin hükümetinin gözetim silahı olduğunu, siyasi muhalifleri sansürlediğini ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "toplama kampları"na destek verdiğini ifade etti.

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