ABD'den Çinli teknoloji şirketlere yaptırım

ABD Savunma Bakanlığı, Çin merkezli 2 teknoloji şirketini yaptırım listesine ekledi.



Bakanlık, bellek yonga üreticisi Yangtze Memory ile yüz tanıma şirketi Megvii'yi Çin ordusuna yardım etmekle suçladı. Buna göre iki şirketin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.



Listeye daha önce büyük telekomünikasyon ve havacılık şirketleri eklenmişti. Huawei Technologies ve Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) de aynı yaptırım listesinde yer alıyor.



Çip üretimi tedarikçisi Advanced Micro-Fabrication ile risk sermaye yatırımcısı IDG Capital de yaptırım uygulanan şirketler listesinde bulunuyordu.

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