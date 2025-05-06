ABD'den Google'a reklam baskısı

ABD Adalet Bakanlığı, federal bir yargıcın şirketin iki çevrimiçi reklam teknolojisi pazarına yasa dışı olarak hakim olduğuna karar vermesinin ardından Pazartesi günü bir mahkeme dosyasında Alphabet Google'ın AdX reklam pazarını ve reklam sunucusu DFP'yi elden çıkarmasını önerdi.



Yargıç, Google ve Adalet Bakanlığı'nın şirketin online yayıncılar tarafından kullanılan reklam araçlarındaki hakimiyetine yönelik olası çözüm önerilerini dinledikten sonra Cuma günü Eylül ayı için bir duruşma tarihi belirledi.



Adalet Bakanlığı, elden çıkarmalar da dahil olmak üzere önerilen çözümlerin Google'ın tekellerini sona erdirmek ve reklam borsası ve yayıncı reklam sunucusu pazarlarında rekabeti yeniden tesis etmek için gerekli olduğunu söyledi.



Google, şirketin gerçek zamanlı teklifleri rakiplerin kullanımına sunmak gibi davranışsal çözümleri desteklediğini, ancak savcıların yasal olarak işinin bir bölümünü satmaya zorlamak için bir teklifte bulunamayacağını söyledi.

GOOGLE KENDİNİ SAVUNDU



Google'ın Düzenleyici İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lee-Anne Mulholland Reuters'a yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanlığı'nın reklam teknolojisi araçlarımızı elden çıkarmaya zorlamaya yönelik ek teklifleri Mahkeme'nin bulgularının çok ötesine geçmekte, hukuken hiçbir dayanağı bulunmamakta ve yayıncılara ve reklamverenlere zarar verecektir” dedi.

AdX ya da Ad Exchange, yayıncıların satılmamış reklam alanlarını gerçek zamanlı olarak satın almak üzere reklamverenlerin kullanımına sunabildiği bir pazar. Yayıncı reklam sunucuları, web siteleri tarafından dijital reklam envanterlerini depolamak ve yönetmek için kullanılan platformlar olarak öne çıkıyor.



Reklam borsaları ile birlikte bu teknoloji, haber yayıncılarının ve diğer çevrimiçi içerik sağlayıcılarının reklam satarak para kazanmalarını sağlıyor.

AVRUPA'DA DA SORUN OLMUŞTU



Geçtiğimiz yıl Google, AdX'i satma teklifiyle AB antitröst soruşturmasını sona erdirmek için önemli bir adım attı ancak Avrupalı yayıncılar teklifi yetersiz bularak reddetti.