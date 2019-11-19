ABD'den Huawei'ye ek süre

Verge'de yer alan habere göre, ABD yönetimi Huawei'ye ABD merkezli şirketler ile ticaret yapabilmesini için verdiği süreyi bir kez daha uzattı.

Yapılan açıklamada muafiyetin bugünden itibaren başladığı ve 90 gün boyunca süreceği bilgisinin altı çizildi.



Geçen mayıs ayında, ABD Ticaret Bakanlığı, yaptırımlar kapsamında Huawei’yi kara listeye almış ve Çinli firmanın ABD'li şirketler ile iş yapmasına bazı kısıtlamalar getirmişti.



Bu adım sonrası Huawei'nin son amiral gemisi modeli Mate 30 ABD merkezli Google'ın bazı uygulamalarından mahrum kalmıştı.



KENDİ İŞLETİM SİSTEMİNİ ÜRETİYOR



Geçtiğimiz dönemde Huawei kendi işletim sistemini kullanıma sunmak adına için ilk adımı atmıştı. Şirketin B planı olarak gördüğü bu projenin ne zaman telefonlarda kullanılabilir hale geleceği ise henüz netlik kazanmış değil.



Daha önce Samsung ve Nokia gibi şirketler kendini işletim sistemlerini çıkarmış fakat başarılı olamamıştı.



TİCARET SAVAŞI BİRİNCİ YILINI GERİDE BIRAKTI



ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşı" bir yılı geride bıraktı. "Ticaret savaşı" müzakerelerinin son toplantısına katılmak üzere mayıs ayı başında ABD'ye giden Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, müzakerelerden eli boş dönmüştü. Çinli ve ABD’li heyetlerin iki gün boyunca yürüttüğü müzakerelerden sonuç alınamamıştı.



Çin Ticaret Bakanlığı, 11 Mayıs'ta 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına uygulanan tarifenin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkmasına tepki göstererek, "Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız." açıklamasını yapmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin heyeti ile yapılan görüşmelerde çok az ilerleme kaydedilmesini gerekçe göstererek, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuştu.